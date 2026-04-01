Vialidad Provincial asiste a las localidades afectadas por las intensas lluvias

El Gobierno de Formosa, a través de Vialidad, acentúa la articulación directa con los municipios para trabajar en las zonas afectadas por las intensas precipitaciones.

El administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), el ingeniero Javier Caffa, detalló el despliegue de maquinaria y personal en diversos puntos del territorio formoseño para mitigar los efectos del fenómeno de “El Niño”.

En declaraciones recogidas por AGENFOR puso de relieve que “ante eventos extraordinarios, todas las áreas de Gobierno se ponen en marcha de inmediato”.

El funcionario señaló que, tras afectar inicialmente a provincias vecinas, el frente de tormenta se desplazó hacia el norte, impactando con fuerza en la franja que atraviesa el centro y noreste de Formosa.

Precisó que localidades como Estanislao del Campo, Subteniente Perín, Ibarreta, Comandante Fontana, Palo Santo, Pirané, El Espinillo y Misión Tacaaglé se encuentran dentro de la franja de mayor afectación durante la jornada de este lunes 20; en tanto que la semana pasada hubo importantes precipitaciones en el oeste, como Laguna Yema y Los Chiriguanos.

En este sentido, puntualizó que “tuvimos mediciones muy elevadas, de más de 200 milímetros” y nombró el caso particular de Ibarreta “donde lo acumulado en la zona es de 250 milímetros en pocas horas de la mañana de este lunes”.

“Estos son eventos de características extraordinarias que tienen un impacto considerable, no solo en la zona urbana, sino también en la zona rural”, consideró Caffa.

Consultado sobre la dificultad técnica de drenar el agua en una provincia con escasa pendiente, el ingeniero explicó que “se trabaja sobre una red de drenaje que incluye canales secundarios, primarios y troncales” y explicó que “estamos en una zona de llanura, lo que hace que los escurrimientos sean más lentos. La situación se complica cuando el suelo ya está saturado por lluvias previas, como en este caso”.

De este modo, indicó que “la DPV siempre colabora con el acondicionamiento de los canales principales, es decir los de drenaje más importantes, y luego, los municipios colaboran con los canales o cunetas que son la red secundaria”.

Entonces, resaltó que “se trabaja en conjunto con las distintas localidades, y muchas veces para acelerar esas evacuaciones de determinadas zonas bajas, se agregan electrobombas o tractobombas que el Estado provincial traslada a esas localidades para acelerar el drenaje de las aguas”.

Sobre esto último, detalló que estos equipos de bombeo hidráulico se instalaron en Laguna Yema, Estanislao del Campo, El Espinillo y Tacaaglé para acelerar la evacuación de agua en barrios bajos. A su vez se hubo un despliegue de excavadoras y retroexcavadoras, especialmente a través del Distrito Noroeste en General Belgrano, para la colocación de alcantarillas y profundización de canales principales.

Finalmente, Caffa marcó la importancia de que “se trata de un contexto extraordinario y hay que tratar de regularizar la situación lo antes posible”; por eso, recalcó que “desde la DPV siempre nos ponemos a disposición e inmediatamente tomamos contacto con las autoridades locales, y a partir de ahí se inicia un plan coordinado de trabajo donde cada parte hace lo suyo, y se decide la maquinaria o bombas que hay que afectar”.



