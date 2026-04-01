El HAC vuelve a poner en funcionamiento su resonador magnético tras una renovación integral

Autoridades del Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón” (HAC), llevaron a cabo la inauguración formal del renovado resonador magnético, mediante el tradicional corte de cinta.

De este modo, se informa a la comunidad que, a través del Servicio de Diagnóstico por Imágenes, el equipo se encuentra nuevamente en funcionamiento, tras un importante proceso de actualización tecnológica y mejoras en su infraestructura.

La renovación implicó una significativa inversión, representando un gran avance tecnológico para el sistema público de salud provincial. En este sentido, el HAC expresa su agradecimiento al Gobierno de Formosa por el acompañamiento y el compromiso permanente con el fortalecimiento del sistema sanitario, haciendo posible la concreción de este importante avance.

El equipo fue sometido a un upgrade completo, logrando una modernización integral y una notable optimización en la calidad de las imágenes diagnósticas, conservando únicamente el magneto original. Gracias a esta actualización, el servicio alcanza prestaciones equiparables a equipos de última generación.

Además de los beneficios tecnológicos, esta mejora impacta positivamente en la experiencia del paciente, aumenta la satisfacción del personal y contribuye a un funcionamiento más eficiente y sostenible.

En paralelo, se realizaron trabajos de refacción en la sala donde opera el resonador, incluyendo la adecuación del entorno electromagnético y funcional. Estas intervenciones son fundamentales, ya que en resonancia magnética cada detalle estructural influye directamente en la estabilidad del sistema y en la calidad diagnóstica.

Otro aspecto destacado es la incorporación de inteligencia artificial, que permite optimizar los procesos de adquisición y reconstrucción de imágenes, mejorando la precisión y reduciendo los tiempos de estudio.

Asimismo, se llevaron adelante instancias de capacitación destinadas a médicos radiólogos y al equipo técnico de ingeniería, garantizando un uso eficiente de la nueva tecnología.

La reactivación de este servicio representa un avance significativo para la institución, fortaleciendo el acceso a diagnósticos de alta complejidad, reduciendo los tiempos de espera y evitando derivaciones.

Finalmente, se informa que los turnos ya han sido retomados y la atención se irá normalizando de manera progresiva, brindando respuestas concretas a las necesidades de la comunidad.



