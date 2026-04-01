Vecinos lomitenses denuncian que la Municipalidad abandonó al barrio Emeta

Debido a la falta de limpieza e iluminación en la zona, la barriada se encuentra sumida en un notable estado de abandono.

En diálogo con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el vecino de Las Lomitas Otilio “Oti” Vázquez, quien es productor ladrillero, responsabilizó sin dudar al Municipio local, conducido por Pablo Basualdo, por la falta de mantenimiento y mejoramiento del barrio Emeta.

“No hay proyectos para nuestro barrio, parece que no tenemos intendente”, denunció y como ejemplo de la desidia mencionó que “tiran barro en la calle, lo que provoca que se genere gran cantidad de mugre que no beneficia, al contrario, daña”.

“Si fuese tierra por lo menos se podría utilizar para rellenar las calles, pero ni siquiera eso se puede hacer porque es lodo”, lamentó.

Comentó que hace unos días tuvieron que pedirle a un maquinista que se encontraba realizando trabajos en la zona que empuje el barrio hacia el costado, porque representaba un riesgo para los transeúntes.

“No hay presencia municipal, ni del intendente, ni de concejales de su línea política, el único que nos escucha es el edil Jorge Martínez Meza, del Frente de la Victoria, y el que constantemente está viniendo a resolver las diferentes necesidades que tiene la sociedad”, señaló.

Además, señaló que “la zona es muy oscura, lo que provoca que sea un lugar inseguro”. Ante ello, dijo que “Martínez Meza se comprometió a solucionar el problema”, ponderando el compromiso del edil justicialista con su localidad.



