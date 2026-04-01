Juárez: Detuvieron a un sujeto y recuperaron motocicletas sustraídas

Las intervenciones se desarrollaron en medio de tareas de prevención e investigación

Policías de la Unidad Regional Seis, junto al Comando Radioeléctrico Operativo, la brigada de investigaciones y la Comisaría de Ingeniero Juárez desplegaron diversos operativos que culminaron con dos motocicletas recuperadas y la detención de un sujeto con pedidos de captura.

En uno de los procedimientos, el personal policial interceptó y detuvo en la zona céntrica de la localidad a un hombre en inmediaciones de las calles Rivadavia y Salta, por registrar múltiples pedidos de captura en causas judiciales.

En paralelo, se desplegaron operativos de prevención en sectores comerciales, entidades bancarias, establecimientos educativos, eventos deportivos y locales bailables.

Por otra parte, policías de la brigada del Comando Radioeléctrico secuestraron una motocicleta que estaba oculta en un sector de monte del barrio Toba, la cual presentaba faltantes y desperfectos mecánicos, razón por la cual se la trasladó hasta la sede policial para establecer su procedencia.

En la continuidad de la investigación de una causa por “Hurto”, los investigadores realizaron un rastrillaje en un sector de monte del barrio Cargadero y hallaron otra motocicleta abandonada.

Mediante la verificación de los guarismos, se constató que el rodado fue sustraído y el personal de Policía Científica documentó la intervención.

El detenido fue alojado en la Comisaría Ingeniero Juárez y quedó a disposición de la Justicia provincial; mientras continúan las tareas investigativas para dar con los responsables y lograr el total esclarecimiento de los casos.



