El jefe de Gabinete recibió a referentes de la comunidad originaria de La Pantalla

Esa localidad de la jurisdicción de Las Lomitas está abandonada por la actual gestión municipal. Ante esa situación, solicitaron una audiencia a la gestión provincial, marco en el cual se dio este encuentro en la Casa de Gobierno, ubicada en la ciudad capital.

El jefe de Gabinete del Gobierno de Formosa, el doctor Antonio Ferreira, recibió, en la mañana de este martes 14, a varios de los referentes de la comunidad originaria de La Pantalla. La Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) recogió los testimonios de ellos tras el encuentro.

En principio, el cacique de la comunidad Silverio Moreno destacó el encuentro y manifestó que el mismo es a raíz de que no tienen respuestas de la gestión municipal de Las Lomitas a ninguno de sus pedidos, entre ellos, el arreglo de caminos.

Aseguró que “nadie te atiende” en la Municipalidad de Las Lomitas, gestión que tiene al frente al hijo del diputado nacional de La Libertad Avanza, Atilio Basualdo. “Estamos muy abandonados”, denunció.

En cambio, la situación es totalmente diferente con la gestión del gobernador Gildo Insfrán, ya que pidieron una audiencia y tuvieron una respuesta satisfactoria, calificando al encuentro como “positivo”.

A su turno, Abel Ramón Sarabia señaló que en este encuentro en la Casa de Gobierno con el jefe de Gabinete también le manifestaron: “Nosotros nos sentimos muy marginados, no hay transporte, no hay medios. Sentimos muy abandonados por la Municipalidad”.

Del mismo modo, condenó de manera tajante la actitud política del diputado Basualdo, quien hoy representa en la provincia al Gobierno del presidente Javier Milei, cuya gestión viene haciendo un brutal ajuste que también afecta a las comunidades originarias, ante lo cual resaltó que desde la gestión provincial se busca paliar la difícil situación con recursos propios.

En ese contexto se produjo este diálogo con los habitantes de La Pantalla, quienes valoraron que siempre son escuchados por el gobernador Insfrán, agradeciendo esta nueva oportunidad de encuentro.

En ese mismo sentido se expresó Eduardo Saravia, quien se mostró contento por este espacio para los pueblos originarios, al tiempo que analizó la realidad nacional.

Dijo que “vemos una preocupación grande en nuestras comunidades” por lo que se está viviendo en el país, y denunció que fueron “engañados” por el exintendente Basualdo, quien “en su momento prometió muchas cosas, pero la realidad es que nunca hizo nada en nuestra comunidad”.

“Nunca, nunca, nunca estuvo presente”, aseguró contundente y arremetió contra su hijo, el actual jefe comunal Pablo Basualdo, al decir que él tampoco “no nos atiende”. “También hicimos llegar las notificaciones para poder dialogar. Y vemos que estamos muy discriminados por estos seres que están en el poder y tratan de engañar a los jóvenes como yo”, afirmó.

Y agregó que así como La Pantalla, “hay otras comunidades también dentro de la jurisdicción de las Lomitas que también pasan por esta situación”.



