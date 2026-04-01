Un hombre falleció tras caer de su motocicleta

• La víctima fue identificada como Daniel Germán Salinas, de 47 años

Uniformados de la Comisaría Seccional Séptima intervinieron en un siniestro vial con desenlace fatal de un motociclista sobre la calle Antenor Polo, frente a la manzana “A” del barrio Solares La Rosa de esta ciudad.

El hecho se registró el domingo último, alrededor de las 18:40 horas, cuando un hombre que circulaba en una motocicleta Honda Wave, sin el casco protector colocado, perdió el equilibrio y cayó sobre la cinta asfáltica, sin intervención de terceros.

En el lugar trabajó el personal del SIPEC, que le practicó maniobras de reanimación, pero lamentablemente se confirmó el fallecimiento del motociclista.

Además, peritos de la Delegación Policía Científica llevaron adelante las diligencias técnicas, determinando la inexistencia de indicios de colisión con otro vehículo.

Inicialmente no se pudo establecer la identidad del fallecido, hallándose entre sus pertenencias un teléfono celular y documentación del rodado a nombre de otro ciudadano. Luego, tras tareas investigativas y la presentación de familiares, se identificó a la víctima como Daniel Germán Salinas, de 47 años, domiciliado en el barrio Urbanización Maradona.

Una vez finalizadas las diligencias y según lo ordenado por el juez de Instrucción y Correccional en turno, Dr. Felipe Cañete, el cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se realizó la necropsia.

El informe forense determinó como causal de la muerte un infarto agudo de miocardio, a consecuencia de una miocardiopatía dilatada.

Una vez culminadas las actuaciones, el cuerpo fue entregado a sus familiares para la inhumación.







