El formoseño Sebastián Lezcano disertará en la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Uruguay

El especialista formoseño en marketing digital y comunicación política, Sebastián Lezcano, participará como disertante en la Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se desarrollará en Montevideo, Uruguay, uno de los encuentros más relevantes a nivel internacional en materia de estrategia, campañas y comunicación gubernamental.

Lezcano expondrá bajo el título “El fin del usuario libre: cómo la inteligencia artificial y los algoritmos programan lo que pensamos y consumimos”, una temática de plena actualidad que aborda el impacto de las plataformas digitales en la construcción de la opinión pública y en los procesos de toma de decisiones de la ciudadanía.

Con más de 10 años de trayectoria, Sebastián Lezcano es estratega en marketing digital, especialista en comportamiento del usuario y comunicación política, con experiencia en el desarrollo de campañas electorales, asesoramiento a gobiernos y organizaciones en distintos países de Latinoamérica.

Es licenciado en Marketing y cuenta con formación complementaria en ciencia de datos y comportamiento digital en instituciones internacionales como Harvard Business School, integrando una perspectiva que combina marketing, psicología, neurociencia y análisis de datos.

A lo largo de su carrera ha liderado equipos de comunicación, diseñado estructuras de militancia digital y desarrollado estrategias de posicionamiento y construcción de narrativa en entornos digitales, con foco en la influencia y la percepción pública.

Además, es fundador de Zipler Digital, una escuela de formación en marketing estratégico y comportamiento digital, donde investiga y enseña sobre el impacto de los algoritmos, la inteligencia artificial y las plataformas en el comportamiento de las personas.

Su participación en este evento internacional representa un importante reconocimiento a su trayectoria y posiciona a Formosa en un espacio global de debate sobre el presente y el futuro de la comunicación política.