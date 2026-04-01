Aprehendieron a un sujeto que cometió varios ilícitos

• Protagonizó disturbios, daños y sustracción de una motocicleta

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta detuvieron a un hombre involucrado en distintos delitos y descartaron la existencia de un supuesto herido de arma de fuego en el barrio Lisbel Rivira, de la ciudad de Formosa.

Alrededor de las 21:45 horas del domingo último, el personal policial acudió a la manzana “R” tras un llamado que alertaba sobre un lesionado.

Pero un vecino aclaró que si bien dos individuos interceptaron a un sujeto y efectuaron disparos, ninguno logró impactarlo.

En la continuidad de las averiguaciones, los uniformados tomaron conocimiento que el hombre agredido había ingresado antes a una vivienda de la manzana “F”, donde sustrajo una motocicleta que fue recuperada por su propietario.

A todo esto, en otro domicilio del barrio el sujeto ocasionó daños en una puerta y un foco al intentar ocultarse mientras era seguido por la Policía.

Tras las tareas investigativas y el relevamiento de la brigada de investigaciones sobre las imágenes de las cámaras de seguridad se aprehendió al involucrado en el barrio San Antonio, constatándose que no presentaba heridas de arma de fuego.

En el lugar donde se habría producido el supuesto ataque, el personal de la Policía Científica realizó las diligencias y no halló vainas servidas ni rastros de sangre.

Luego el detenido fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia, en el marco de dos causas judiciales.