Un allanamiento permitió esclarecer un caso de hurto y anular un punto de venta de cocaína

• Se secuestraron elementos de importante valor económico y droga

Integrantes de la Comisaría Ibarreta y de la Delegación de la Unidad Regional Cinco detuvieron a un hombre, esclarecieron un hecho de hurto y desarticular un punto de comercialización de estupefacientes en esa localidad.

La investigación se inició tras la denuncia de un vecino del barrio Gildo Insfrán por la sustracción de varias pertenencias y en forma rápida los policías establecieron la identidad del presunto autor y los elementos de prueba fueron analizados por las autoridades judiciales y se ordenó el allanamiento.

La medida judicial se concretó en una vivienda del barrio Centro, donde se secuestraron no sólo los objetos vinculados con el caso de hurto denunciado sino también tres envoltorios de polietileno con sustancias blanquecinas ocultos debajo de un colchón, más otro con la misma sustancia dispersa sobra una mesa.

Ante esta situación, el personal de la Delegación de Drogas Peligrosas de Las Lomitas realizó las pruebas químicas a la sustancia que contenía los envoltorios y confirmó que se trataba de clorhidrato de cocaína, por lo que se procedió a su secuestro y traslado hasta la dependencia judicial, con intervención del Juzgado contra el Narcocrimen, que dispuso la sustanciación de las actuaciones judiciales por infracción a la Ley 23.737.

A todo esto, el imputado quedó detenido y a disposición de la Justicia provincial.