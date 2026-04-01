Desarticularon otro centro de distribución de drogas en el barrio Simón Bolívar

Fue en el barrio Simón Bolívar, durante un allanamiento por una causa de hurto

Uniformados de la Subcomisaría Antenor Gauna detuvieron a tres hombres y una mujer, secuestraron cocaína, dinero en efectivo y otros elementos vinculados al narcomenudeo.

El procedimiento se llevó a cabo el último jueves, alrededor de las 11:30 horas, en un domicilio del barrio Simón Bolívar de esta ciudad capital, en cumplimiento de una orden judicial en el marco de una causa por “Hurto”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1.

Al iniciar la diligencia, los uniformados observaron frente al inmueble a tres hombres, además de una balanza de precisión, dinero en efectivo, recortes de polietileno y varios envoltorios con una sustancia blanquecina, razón por la cual fueron aprehendidos.

Al continuar con el allanamiento en el interior de la vivienda, se halló a una mujer y se constató la existencia de mochilas con una importante suma de dinero en efectivo, además de elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes.

Ante esta situación, se dio intervención al Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen y el personal de Drogas Peligrosas confirmó que la sustancia secuestrada era cocaína.

Como resultado final, se concretó la detención de los cuatro involucrados y el secuestro de la droga, casi un millón de pesos en efectivo, teléfonos celulares, una balanza de precisión, recortes de polietileno y una tijera, todo a disposición de la Justicia provincial.