Detuvieron a dos hombres por sustraer y adulterar señal y marca de dos vacunos

• El procedimiento se inició tras el hallazgo de un animal con signos de manipulación ilegal

Efectivos de la Unidad Especial de Asuntos Rurales (UEAR), Sección Mariano Boedo, aprehendieron a dos hombres que sustrajeron dos vacunos y adulteraron la señal y marca, durante un importante despliegue que permitió esclarecer el caso de abigeato calificado.

La intervención se inició durante la madrugada del viernes último, alrededor de las 00:10 horas, cuando los policías realizaban un patrullaje preventivo por la Ruta Provincial N° 5, a unos cinco kilómetros de Boedo, y hallaron un vacuno suelto con bolsas en las patas.

En ese lugar realizaron la verificación de una ternera de unos 150 kilos, que presentaba maniobras evidentes de adulteración, con cortes recientes en las orejas, raspajes en la zona de marca y bolsas atadas en sus patas, presumiblemente para evitar dejar rastros.

Ante esta situación, se procedió al secuestro preventivo del animal, iniciándose tareas investigativas que permitieron seguir rastros hasta un establecimiento rural de la zona.

Luego se estableció la presunta participación de dos hombres, quienes posteriormente fueron aprehendidos en amplios trabajos de campo en esa localidad, más el cruce de la Ruta Provincial Nº 3 y el empalme con el acceso a Pilaga Tercero, este último por parte de la Delegación Monte Lindo.

En continuidad con la investigación, se ubicó un segundo vacuno, que fue ocultado tras ingresar a un campo vecino y luego regresar al lugar de origen.

Los vacunos recuperados fueron secuestrados trasladados junto a los detenidos hasta la dependencia policial, a los fines procesales.

En la unidad operativa ambos detenidos fueron notificados situación legal por delito de “Abigeato calificado”, y quedaron a disposición del Juzgado de Instrucción y Correccional en turno.

En horas de la mañana de este sábado, personal de la Jefatura de la Unidad Especial de Asuntos Rurales, de manera conjunta con la Sección UEAR de Mariano Boedo, llevaron a cabo un allanamiento en la vivienda de los causantes ubicada en la localidad de San Hilario donde procedieron al secuestro de varios elementos que guardan relación con la causa. (Con foto)

EL POTRILLO

ABIGEATO CALIFICADO

Secuestraron animales vacunos y demoraron a dos hombres

• El procedimiento se realizó en el barrio Isla Colón

Efectivos de la Unidad Regional Nueve, con asiento en Palmar Largo, secuestraron dos animales vacunos y demoraron a los involucrados, en el marco de una causa judicial por “Abigeato Calificado”.

El hecho ocurrió el miércoles último alrededor de las 17 horas, cuando personal policial acudió al barrio Isla Colón de El Potrillo a pedido de un ciudadano, quien requirió control para el faenamiento de dos animales vacunos destinados a su posterior comercialización.

En el lugar, el sujeto exhibió la documentación de los animales, pero al verificarse las marcas, se constató que presentaban dos señales, una antigua y otra reciente, sin que pueda justificar la primera de ellas, ya que en el certificado presentado solo figuraba una marca registrada.

Ante esta irregularidad, los uniformados no autorizaron la faena hasta tanto que se acredite la procedencia legal.

Luego en la dependencia policial se presentó otro ciudadano, quien manifestó haber sido el anterior poseedor de los animales, indicando que los había entregado como forma de pago por un trabajo realizado.

No obstante, la documentación exhibida resultó insuficiente, ya que consistía en un boleto de marca y señal vencido desde 2015, sin respaldo legal que avale la transferencia de los animales.

Por disposición de la autoridad judicial, se inició el sumario, realizándose acta de constatación y secuestro con intervención del personal de Criminalística, que efectuó las pericias sobre los animales y la documentación presentada.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro de los animales vacunos y de las documentaciones, mientras que los autores fueron notificados de su situación legal y permanecen a disposición de la Justicia.











