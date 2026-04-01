Tarifas eléctricas: “El Gobierno nacional decidió sacar los subsidios y trasladar todo ese costo al usuario”

Carlos Minucci, secretario general de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía (APSEE), fue contundente al señalar que el encarecimiento de las tarifas eléctricas responde directamente a medidas adoptadas por el actual Gobierno del presidente Javier Milei.

“El Gobierno nacional decidió sacar los subsidios y trasladar todo ese costo al usuario. Hoy las tarifas no tienen tope y dependen de la necesidad de recaudación”, afirmó y alertó por el fuerte impacto en hogares y empresas en todo el país.

En efecto, el aumento de la energía responde a decisiones nacionales como la quita de subsidios y la dolarización de costos en un contexto marcado por la suba de la inflación y el deterioro del poder adquisitivo. De allí que entonces el costo de la energía eléctrica vuelve a ubicarse en el centro de la preocupación social.

Según explicó, el esquema actual implica que los hogares absorban costos que antes eran cubiertos parcialmente por el Estado, lo que genera un salto abrupto en las facturas. “Pasamos de boletas de 30.000 o 40.000 pesos a 200.000 o más, con el mismo consumo”, remarcó.

Después detalló Minucci que el aumento no solo está vinculado a la quita de subsidios, sino también a otros factores definidos a nivel nacional, como el precio de generación eléctrica, el transporte de la energía y la dolarización del sistema. “Nosotros pagamos en pesos, pero nos cobran en dólares”, cuestionó.

Esa es la razón del impacto generalizado en todo el país, incluyendo a la provincia de Formosa, donde además se suman costos adicionales por el traslado de la energía. “Son decisiones nacionales que afectan directamente a cada usuario, sin importar la región”, reiteró.

Cabe mencionar también sobre las consecuencias sociales del incremento tarifario: caída del consumo, aumento de la morosidad y crecimiento de conexiones irregulares.

En ese punto, expresó que “la gente no puede pagar. Se le va todo en tarifas, impuestos y servicios básicos. Es una situación insostenible”, a su vez “las empresas están trabajando al 30 o 40%, muchas están cerrando. No hay consumo ni producción”.

Y aún en este complicado panorama podrían llegar a registrarse nuevas subas en el corto plazo, ya que “no hay tope”, por lo que “si necesitan ajustar la caja, van a seguir aumentando tarifas”, alertó por último.



