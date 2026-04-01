La Dirección de Transporte confirmó la continuidad del servicio entre Formosa y Herradura

La aclaración surge ante rumores que circularon en los últimos días respecto a una posible suspensión del servicio.

La Dirección de Transporte de la provincia de Formosa informó a la comunidad, especialmente a los vecinos de la localidad de Herradura y a los usuarios del servicio, que el transporte de pasajeros prestado por la empresa Nueva Godoy continuará funcionando con normalidad, manteniendo sus frecuencias y horarios habituales.

La aclaración surge ante rumores que circularon en los últimos días respecto a una posible suspensión del servicio, situación que efectivamente se encontraba en análisis debido a la fuerte caída en la demanda, en el contexto de la actual situación económica que impacta en este tipo de recorridos.

En este marco, se destaca que las gestiones conjuntas llevadas adelante por la Dirección de Transporte de la provincia de Formosa y el Municipio de Herradura, encabezadas por el director de Transporte, el doctor Pablo Córdoba, y el intendente de dicha localidad, Ernesto Heizenreder, han permitido garantizar la continuidad del servicio, llevando tranquilidad a los usuarios.

Asimismo, se informó que el servicio presenta una modificación en su recorrido, ya que no ingresará a la terminal de ómnibus de la ciudad de Formosa, extendiendo su trayecto hasta un punto más céntrico y accesible para los pasajeros.

De esta manera, las cabeceras del servicio quedan establecidas en: la zona de la playa y el casco urbano de Herradura, y la Plaza San Martín de la ciudad de Formosa, en la intersección de las calles José María Uriburu y 9 de Julio, frente al Correo Argentino.

Esta modificación representa un beneficio directo y significativo para los usuarios, no solo al permitirles arribar de manera más ágil al centro de la ciudad capital, sino también en términos económicos y de tiempo.

Anteriormente, el ingreso a la terminal implicaba para muchos pasajeros la necesidad de realizar combinaciones adicionales de transporte o traslados complementarios, lo que incrementaba considerablemente los costos y extendía los tiempos de viaje. Con este nuevo esquema, se elimina ese tramo intermedio, evitando gastos adicionales que en algunos casos podían prácticamente triplicar el costo de movilidad dentro de la ciudad, además de optimizar los tiempos de traslado, un aspecto fundamental para quienes diariamente viajan por motivos laborales, educativos o personales.

Horarios del servicio

Servicio matutino

Salida de Herradura: 6.15 horas

Paso por Tatané: 6.50 horas

Llegada a Formosa: 7.40 horas

Regreso (mediodía)

Salida de Formosa: 13.00 horas

Paso por Tatané: 13.50 horas

Llegada a Herradura: 14.25 horas

Servicio vespertino

Salida de Herradura: 15 horas

Paso por Tatané: 15.35 horas

Llegada a Formosa: 16.25 horas

Servicio nocturno (regreso)

Salida de Formosa: 20 horas

Paso por Tatané: 20.50 horas

Llegada a Herradura: 21.25 horas

Tarifas vigentes

Formosa – Tatané: $ 4.200

Tatané – Formosa: $ 4.200

Formosa – Herradura: $ 6.300

Herradura – Formosa: $ 6.300

Finalmente, desde la Dirección de Transporte se solicita a la comunidad informarse a través de los canales oficiales, a fin de contar con información precisa y actualizada sobre el servicio.



