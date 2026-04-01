Se realizó el lanzamiento de los Juegos Deportivos y Recreativos en Contexto de Encierro

En la mañana de este martes 14 se realizó el acto de lanzamiento del Programa de Actividades Deportivas y Recreativas en Contexto de Encierro, impulsado por el Gobierno de Formosa, que se llevará adelante en las Unidades Penitenciarias de la provincia de Formosa.

Esta presentación, que fue en la Unidad Penitenciaria Provincial (UPP) N°6, contó con la presencia del ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo, el doctor Jorge Gonzalez; el secretario de Deportes y Recreación Comunitaria Mario Romay y también autoridades de la Policía de Formosa.

El trabajo planificado entre estos organismos y la fuerza policial dio impulso a estos “Juegos Deportivos y Recreativos en Contexto de Encierro 2026”, con el fin de llevar adelante una competencia sana en las UPP.

En ese sentido, el ministro subrayó que esto tiene al deporte como “el marco referencial”, para “un importante proceso” que tendrá lugar en las cárceles, donde los protagonistas serán las personas que están privadas de su libertad.

En estos espacios se apunta justamente a que ellas puedan tener la oportunidad de adecuar sus conductas a las pautas de convivencia en la sociedad, por eso remarcó que toda la atención que se les brinda “es de manera integral”.

E Incluso agregó que quienes no hayan finalizado sus estudios primarios o secundarios, pueden hacerlo, así como incorporar conocimientos de oficios.

En definitiva, “el deporte siempre es importante” dentro de las políticas públicas del Modelo Formoseño, de allí que la prioridad en esta competencia adaptada al contexto de encierro es el bienestar general de las personas.

En cuanto a la organización, Romay señaló que hubo reuniones previas e indicó, en coincidencia con lo dicho por el ministro Gonzalez, que estas actividades posibilitan la socialización.

Luego informó: “En principio, comenzará la actividad con la lista de buena fe, si bien algunos ya se adelantaron con esta tarea que cerrará el 21 de abril de cada una de las Unidades Penitenciarias”.

Para posteriormente, dar comienzo en disciplinas, entre otras, fútbol 5, fútbol tenis, vóley, entre otras disciplinas. También, loba, truco, tejo, dama.











