Subteniente Perín: Navarrete sostiene el rotundo apoyo a Insfrán

“Estar dentro del Modelo Formoseño es lo que nos permite, como provincia, continuar este camino de crecimiento”, subrayó, a la vez que elogió al primer mandatario: “Es un gran estadista, un gran gestor y un gran administrador”.

El presidente de la Comisión de Fomento de Subteniente Perín, Milton Navarrete, manifestó que el acompañamiento al gobernador Gildo Insfrán es innegociable.

En ese sentido, puso de relieve que “en tiempos difíciles como los que vivimos hoy, el estar dentro del Modelo Formoseño es lo que nos permite, como provincia, continuar este camino de crecimiento”.

Además recordó que “días atrás se pagaron los sueldos a los trabajadores y trabajadoras del sector público con un 7% de aumento y el próximo mes recibirán otros 7%. En este momento hay provincias que no pueden pagar sus compromisos con sus empleados”, contrastó.

Sobre el tema, destacó que este tipo de políticas salariales son posibles gracias a un manejo responsable de los fondos públicos.

A su vez, remarcó la importancia de que la obra pública se continúe ejecutando con fondos provinciales. “Esto no es casual, se debe a la previsión, la cautela y la planificación en la gestión del Gobernador”, enfatizó.

En ese contexto, Navarrete aseguró que “es natural reconocer y realzar la figura de nuestro conductor, el gobernador Insfrán, como un gran estadista, un gran gestor y un gran administrador. Esto nos lleva a que como testigos del gran desarrollo de toda Formosa, no podemos más que respaldar con total y absoluta lealtad a nuestro Gobernador”.

Para finalizar, instó a la clase política a “mantenerse unidos y prepararnos para el gran desafío que tenemos en el 2027, porque la Argentina necesita de todos para salir de este desastre en que nos lleva el Gobierno nacional. Es un momento complejo y si estamos con el doctor Insfrán, seguro estaremos en el camino correcto”.



