Las Lomitas: Meza denunció “abandono total” de la intendencia ante las inundaciones

Tras recorrer las zonas más afectadas por las últimas precipitaciones, el edil capitalizó las críticas hacia la gestión comunal por la falta de limpieza en los canales pluviales y el rechazo a la asistencia de las máquinas provinciales.

Este miércoles 15, el concejal justicialista Jorge Martínez Meza se refirió a la delicada situación que atraviesan los vecinos de Las Lomitas tras las intensas lluvias que dejaron a numerosas familias en situación de vulnerabilidad.

Durante una recorrida por los barrios, denunció un “abandono total” por parte de la gestión del intendente interino Pablo Basualdo, a quien invitó a “recorrer y solidarizarse un poco con el pueblo”.

Meza señaló que, en la intersección de las calles Eva Perón e Isla Malvinas, se encuentra el madrejón, afluente natural y uno de los desagües de la localidad, que está completamente tapado por malezas y sedimentos.

“Tuvimos cinco años de sequía para que se pueda limpiar, pero el municipio no hizo absolutamente nada”, subrayó el concejal y según explicó, la obstrucción de este brazo del madrejón impide que el agua escurra, provocando que el líquido retroceda hacia las viviendas.

En este marco, advirtió que “los vecinos están preocupados y temen que siga lloviendo porque muchos ya tienen el agua dentro de sus casas y corren riesgo de perder lo poco que tienen”.

Al concluir, Meza destacó “la buena voluntad y el gesto de vuestro gobernador Gildo Insfrán y vicegobernador Eber Solís quienes pusieron a disposición las maquinarias de la Dirección Provincial de Vialidad para intervenir de urgencia”; sin embargo, comentó que el municipio local impidió las tareas bajo el argumento de la autonomía del “ejido municipal”.



