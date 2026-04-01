La FAM reclamó al Ministerio de Economía de la Nación por la reactivación de obras paralizadas y transferencias de fondos adeudados

Las y los jefes comunales de todo el país, nucleados en la Federación Argentina de Municipios (FAM), se reunieron el martes 14 y presentaron un documento al Ministerio de Economía de la Nación, donde expusieron una serie de solicitudes a la gestión nacional.

El gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al igual que su par de la provincia de La Rioja, Ricardo Quintela, acompañó el reclamo de más de un centenar de dirigentes, legisladores e intendentes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) al Ministerio de Economía de la Nación, que conduce Luis Caputo.

A través de un documento, solicitaron, entre otros puntos, la reactivación de obras paralizadas y la transferencia de fondos adeudados por el Gobierno nacional. También mantuvieron una reunión el martes 14 en la sede de la FAM, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tiene como presidente al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Además de los dos gobernadores peronistas, estuvieron presentes, cabe destacar, funcionarios del gabinete del Gobierno bonaerense, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco; de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, entre otras autoridades.

Sobre los pormenores de esta convocatoria, aún en Buenos Aires, el vicepresidente de la FAM, intendente de la localidad formoseña de Villa Dos Trece, Lorenzo Schmidt, indicó, en principio, que esta obedeció a realizar “un pedido urgente” ante “la situación que está viviendo cada Municipio del país en la cual estamos afrontando directamente las consecuencias de estas políticas que está llevando adelante el actual Gobierno nacional”.

También destacó que este documento lleva la firma de los intendentes de la provincia de Formosa, quienes adhirieron, pero no así “el de Las Lomitas, con el que no tenemos contacto”. No obstante ello, recalcó, “todos los demás lo firmaron y fue presentado a la cartera nacional de Economía, esperando una pronta respuesta”.

Por otro lado, subrayó que en Formosa, en este escenario de crisis nacional, “gracias a nuestro conductor, el gobernador Gildo Insfrán”, los jefes comunales no se sienten desamparados, sino que, por el contrario, “seguimos adelante con obras” que se ejecutan con recursos netamente provinciales, porque recordó que “las de carácter nacional están totalmente paralizadas” desde que asumiera la Presidencia Javier Milei, el 10 de diciembre de 2023.



















