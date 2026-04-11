Sin mayores cambios en los casos de COVID-19 en comparación con la semana anterior

Solicitan a la comunidad mantener al día los refuerzos de vacunación y continuar con las medidas de prevención, a fin de sostener el escenario epidemiológico favorable.

El Gobierno de Formosa informó este domingo 12 que, en la última semana se han realizado 766 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando dos de ellos resultado positivo a coronavirus (Índice de positividad 0,26%).

Los contagios se registraron en la ciudad de Formosa y en General Mansilla.

De este modo, indicaron que son dos casos activos; no se han registrado altas y tampoco pacientes internados. Las llamadas telefónicas diarias de seguimiento clínico diario a pacientes con COVID-19 fueron 10.

En cuanto a los datos acumulados de la provincia desde el inicio de la pandemia al día de hoy son: 153.520 casos diagnosticados; 152.090 pacientes recuperados y 1.351 fallecimientos por coronavirus.



