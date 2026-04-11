Clorinda: Tras la caída de un rayo, dotación de Bomberos controló un incendio en la estación transformadora

Gracias al trabajo estratégico del cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa, se logró extinguir el foco ígneo y asegurar la zona para normalizar el servicio en la ciudad.

En la madrugada del domingo 12, una dotación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Formosa, intervino en un siniestro registrado en el predio de la empresa Transnea de la ciudad de Clorinda, ubicado sobre la Ruta Nacional N° 11 y la calle Venezuela.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron un incendio generalizado en uno de los autotransformadores (220/132 150 MW), ubicado en el sector posterior del predio. Según los informes técnicos, el origen del fuego se debió a la caída de un rayo durante las inclemencias climáticas que afectaron a la zona.

Operativo

Dada la complejidad del equipamiento y el riesgo eléctrico persistente, el personal ingresó al predio y se posicionó en un sector estratégico, coordinando acciones con el encargado de la planta, Lisandro Riquelme, quien se encontraba presente.

De este modo, informaron que las tareas de extinción debieron aguardar la autorización técnica correspondiente, mientras el personal de la empresa realizaba las verificaciones necesarias para activar otros transformadores y garantizar el suministro eléctrico a la ciudad de Clorinda.

Puntualizaron que el material en combustión consistía en aproximadamente 55 mil litros de aceite refinado, un componente de alta inflamabilidad que requirió un manejo especializado. En este sentido, los bomberos emplazaron preventivamente una línea de ataque con tres mangas de 1 1/2 pulgadas y adaptación de emulsor.

Finalmente, cerca de las 02.30 horas, una vez obtenida la autorización de seguridad, la dotación inició las tareas operativas de extinción. Para sofocar el elemento en combustión, se utilizó una mezcla de agua y espuma sometida a presión, logrando neutralizar el fuego de manera total.

Tras la extinción, se procedió a realizar las labores de enfriamiento de la estructura para evitar cualquier tipo de reactivación, cumplimentando con éxito el operativo de seguridad en la planta transformadora.







