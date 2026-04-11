Clorinda: Se incendió un transformador de Transnea

El caso se produjo durante la noche del sábado, producto de la caída de un rayo

Integrantes del Destacamento de Bomberos Clorinda intervinieron de inmediato durante el incendio de uno de los transformadores de Transnea y constataron que no había peligro de propagación.

El hecho ocurrió alrededor de las 23:00 horas del sábado último, en el predio que la empresa tiene sobre Ruta Nacional 11, en el acceso a la segunda ciudad.

De inmediato, el personal de Bomberos acudió al lugar logrando la total extinción del foco ígneo y se entrevistó con operarios de la empresa, quienes informaron que todo se originó por la caída de un rayo.

Luego de las tareas de supervisión, se constató que la situación estaba controlada y no había peligro alguno.



