Seminario gratuito Emprendemos: Verdades incómodas, conocimientos imprescindibles y decisiones necesarias

La Agencia de Desarrollo Empresarial de Formosa (ADE), junto a la Subsecretaría de Desarrollo Económico y con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia realizará el próximo martes 28 de abril a las 19:00 hs. en el Galpón “G” del Paseo Costanero la conferencia presencial Emprendemos, una actividad libre y gratuita pensada como apertura del Diplomado Ejecutivo en Gestión de Emprendimientos, que dictará la Escuela de Ejecutivos de Córdoba.

La propuesta está dirigida a emprendedores con negocios en marcha, a personas que se encuentran evaluando iniciar un proyecto, y a quienes necesitan incorporar una mirada más clara, técnica y práctica sobre la gestión de sus emprendimientos.

Durante la conferencia se trabajarán tres preguntas centrales:

- de qué se trata emprender, de verdad;

- cómo funciona la cuenta económica de un negocio;

- y qué decisiones hacen falta para poner en marcha, consolidar y hacer crecer un emprendimiento.

La actividad combinará una exposición conceptual y aplicada, con espacio para preguntas e intercambio con los asistentes.

Al respecto, Ignacio Moyano Camihort, director fundador de la Escuela de Ejecutivos, señaló: “Emprender es mucho más que tener ganas. Supone entender una realidad, transformar esfuerzo en ganancias y conducir un proceso. En este seminario de la ADE vamos a trabajar justamente sobre eso: cómo mirar un emprendimiento con más criterio, cómo entender mejor la demanda, los costos, el dinero y las decisiones que hacen falta para que un proyecto tenga sentido económico y posibilidad real de crecer”.

Emprendemos será además la instancia de presentación del Diplomado Ejecutivo en Gestión de Emprendimientos, una propuesta de formación online en vivo, con tres módulos, materiales físicos, plataforma digital, seguimiento académico y certificación conjunta entre ADE Formosa y Escuela de Ejecutivos.

El programa está orientado a profesionalizar la gestión de emprendimientos mediante herramientas concretas de análisis, viabilidad, gestión económico-financiera, planificación comercial y control.

Desde ADE destacaron que esta iniciativa forma parte de su línea de trabajo orientada a fortalecer el ecosistema emprendedor y acompañar a quienes buscan consolidar y proyectar sus actividades con mejores herramientas de gestión. En ese marco, la articulación con la Escuela de Ejecutivos apunta a ofrecer una propuesta de formación de calidad, con enfoque práctico y aplicabilidad real.

La participación a la conferencia es libre y gratuita, con inscripción previa a través del link: https://forms.gle/5DBj8PCQLFVPdZss7



