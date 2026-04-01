Inspectores ambientales recorren la ciudad para concientizar y prevenir formación de basurales

La Municipalidad de Formosa profundiza sus políticas de cuidado ambiental con la implementación de una normativa que desalienta el arrojo de residuos en la vía pública, veredas, calles, terrenos baldíos y propiedades abandonadas, al tiempo que conformó un Cuerpo de Inspectores Ambientales que recorre, inspecciona y si es necesario da cuenta de infractores que generan microbasurales.

La iniciativa apunta principalmente a prevenir la formación de microbasurales, cuidar la salud de la comunidad y mejorar la convivencia en los barrios, promoviendo hábitos responsables en el manejo de residuos.

Desde el Municipio se destacó que muchas de estas situaciones pueden evitarse con información y compromiso colectivo, por lo que el eje está puesto en la concientización y el trabajo cercano con los vecinos, fortaleciendo el uso adecuado del servicio de recolección domiciliaria.

“El cuerpo de inspectores ambientales, que también se formaron como embajadores ambientales, están capacitados para identificar microbasurales y distintas problemáticas, pero sobre todo para dialogar con los vecinos y acompañarlos en el cuidado del entorno”, explicó la coordinadora del área Ambiental, Clara Mancebo.

“El grupo está integrado actualmente por ocho personas y estamos recorriendo los barrios, informando sobre los horarios de recolección y orientando a los vecinos. La idea no es solo controlar, sino generar conciencia y brindar herramientas para que cada vecino pueda actuar de la manera correcta”, señaló.

En ese sentido, Mancebo remarcó que el trabajo se articula con distintas áreas municipales para dar respuestas rápidas: “Cuando surge alguna situación, los vecinos pueden comunicarse con Atención al Vecino. También se habilitan canales para enviar fotos o videos, lo que nos permite intervenir más rápido y evitar que esos focos crezcan”, dijo.

Desde el área indicaron que la propuesta surge a partir de problemáticas reiteradas en distintos sectores, y que el abordaje busca anticiparse antes de que se generen focos mayores, priorizando el orden, la higiene y el cuidado de los espacios comunes.

“Para que los y las vecinas puedan comunicarse y hacer sus denuncias pueden hacerlo marcando el 3704809039”, informó Mancebo.

De esta manera, la Municipalidad consolida una estrategia integral basada en la prevención, la educación ambiental y el trabajo conjunto con la comunidad, para seguir construyendo una ciudad más limpia, ordenada y saludable para todos.



