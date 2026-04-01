Se reunió el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente del CEMENURNK

El objetivo es “mejorar continuamente los procesos” de la institución sanitaria para “garantizar una mejor atención para el paciente”.

En el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor C. Kirchner” de Formosa se realizó la reunión del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente.

Se trata de un encuentro que se desarrolla mensualmente, en el marco del trabajo basado en estándares de calidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la norma ISO 9001, con el objetivo de evaluar, fortalecer y mejorar de manera continua los procesos, para garantizar la seguridad y el bienestar de los pacientes.

Al respecto, brindó detalles a AGENFOR la ingeniera química Natalia Mena, quien se desempeña en el área de Gestión Integral del CEMENURNK como responsable de Calidad y Seguridad del Paciente.

“La reunión del Comité se realiza mensualmente, donde lo que hacemos es revisar, entre todas las áreas del Centro, cómo estamos funcionando y de qué manera están nuestros indicadores de desempeño, para ver qué podríamos mejorar de acuerdo al mes que ha terminado”, explicó.

En este caso, “estamos en el mes de abril, así que revisamos los indicadores de desempeño y las actividades de cada área correspondientes a marzo”, ya que la meta es “mejorar continuamente los procesos” de la institución, a los fines de “garantizar una mejor atención para el paciente que asiste a hacerse un tratamiento o a realizarse algún estudio diagnóstico o consulta”.

Se trata de “un control de calidad que tenemos y que está alineado a las directrices de la Organización Mundial de la Salud y a la norma ISO 9001”, que es un estándar internacional para Sistemas de Gestión de Calidad (SGC), establecido por la Organización Internacional de Estandarización.



