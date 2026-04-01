“Debemos darle respuestas a la sociedad”, destacó Samaniego

La regulación del uso de dispositivos tecnológicos móviles personales en los establecimientos educativos se estructura de manera diferenciada según los niveles del sistema educativo, atendiendo a la edad de los estudiantes, sus necesidades pedagógicas y su grado de autonomía.

Tras la aprobación en la Legislatura de Formosa del proyecto de ley que regula el uso de los celulares y otros dispositivos móviles en las escuelas, el diputado provincial y jefe del bloque justicialista, Agustín Samaniego, enfatizó que se trata de “una medida pensada para ordenar el uso productivo de la tecnología, cuidar la atención y fortalecer los aprendizajes en el ámbito escolar”.

De este modo, en el Nivel Inicial y Primario, los estudiantes no podrán llevar dispositivos móviles a la escuela, salvo autorización excepcional por razones justificadas. No obstante, las autoridades podrán permitir su uso con fines estrictamente pedagógicos, en actividades planificadas y con previo aviso a las familias.

En el Nivel Secundario, a su vez, los alumnos podrán llevar sus dispositivos, pero deberán permanecer guardados durante las clases. Sólo podrán utilizarse cuando el docente lo disponga con fines educativos.

Además, el uso en espacios comunes fuera del aula, como patios o bibliotecas, será regulado por cada institución mediante acuerdos de convivencia.

“No se trata de prohibir –aclaró Samaniego-. Es una medida pensada para ordenar el uso productivo de la tecnología, cuidar la atención y fortalecer los aprendizajes en el ámbito escolar”.

Al dialogar con AGENFOR, valoró que “luego de un amplio diálogo con todos los sectores involucrados hayamos sancionado esta ley” que reglamenta el uso de los celulares, explicando que “en el Nivel Inicial y el Primario no se podrán llevar a la escuela, en tanto que en el Secundario no podrán utilizarse dentro del aula”.

Y añadió que “la parte de la regulación va a quedar a cargo de los acuerdos de convivencia de las escuelas”.

Aún así, afirmó que “nada nada es definitivo en esto, porque la tecnología avanza, los cambios sociales van muy rápido. Entonces, siempre vamos a estar evaluando qué impacto ha tenido esta ley”.

También valoró “el trabajo conjunto” con otros bloques, como el de la Unión Cívica Radical (UCR), en total contraste con el de La Libertad Avanza (LLA), que votó en contra.

“Cuando son temas comunes, importantes, que superan las ideologías debemos darle respuestas a la sociedad. Los libertarios, en pos de una libertad absolutamente difusa, falsa, han votado en contra, pero, de todos modos, en una democracia todas las opiniones son respetadas”, cerró.



