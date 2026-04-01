La Defensoría busca conocer destino de los fondos recaudados en impuestos a los combustibles líquidos

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Formosa, Dr. José Leonardo Gialluca, informó que la Gerencia Ejecutiva de Comunicaciones y Políticas de la Dirección Nacional de Vialidad a cargo de Matias Ezequiel Vozza, “notificó formalmente a este Organismo de la Constitución Provincial, ante el requerimiento efectuado Institucionalmente sobre el destino y uso que se les dieron a los fondos que se recaudaron por el cobro de -Impuesto a los Combustibles- durante los años 2024/2025 hasta la fecha”, que luego de haber tomado intervención, las distintas Áreas Técnicas de la Dirección Nacional de Vialidad a cargo del Administrador General Ing. Marcelo Jorge Campoy, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación que, “para conocer la ocupación de los fondos recaudados por la percepción de impuestos a los combustibles líquidos, deberá requerirse a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) las respuestas correspondientes, considerando que el producido de la recaudación de este impuesto, contempla diversos conceptos previstos en el criterio de distribución fijado por el art. 19 de la Ley Nº 23.966 (modificado por el art. 143 de la Ley Nº 27.430)”. Por otra parte, Vialidad Nacional, le solicitó al Organismo de la Constitución, “también se le peticione al Banco de la Nación Argentina en su carácter de Entidad Fiduciaria, sobre cuál ha sido el destino y uso de los fondos derivados al Fideicomiso creado por el Decreto Nº 976/2001”. Gialluca señaló que, ya hemos realizado las Instancias necesarias y esperamos que tanto ARCA y el Banco Nación, respondan en tiempo y forma sobre el destino de estas importantes sumas de dinero, ya que, el desastre de las rutas del país, que ya se cobraron numerosas víctimas tiene un número: 1.165.491 millones. Una fortuna imposible de mensurar pero que alcanzaría para reparar todas las rutas que están destruidas y no sólo ponen en peligro vidas, sino que afectan la competitividad de la Argentina por las dificultades para trasladar bienes y personas. Esta cifra fue calculada por un grupo de diputados peronistas que se tomaron el trabajo de analizar todos los fondos que retuvo ilegalmente el Ministerio de Economía, del Impuesto a los Combustibles que por ley del Congreso obliga a asignar el 28,58% de lo recaudado al Sistema Vial Integrado (Sisvial), a cargo de mantener y mejorar las rutas del país. La retención ilegal de esos fondos es especialmente significativa porque la recaudación del impuesto a los combustibles creció de manera exponencial desde la asunción de Javier Milei. Del 2023 al 2024 lo recaudado por ese tributo creció un 378%, del total se debieron girar netos al sistema vial $354.835 millones. Al año siguiente la recaudación del Impuesto a los Combustibles creció un 92% y esta vez el Gobierno Nacional se quedó con 688.126 mil millones. Y en los dos primeros meses del 2026 el impuesto tuvo otro salto y el Ministerio de Economía recaudó 122.530 millones que debió girar a las provincias por la Ley 23.966. Se trata de un incumplimiento legal que tarde o temprano la Justicia deslindará responsabilidades, como consecuencia de las diferentes denuncias que se encuentran en trámite, a lo que se le suma la falta de respuestas a los diversos pedidos de informes que ha impulsado el Congreso de la Nación sobre este particular. Las provincias no solo sufren el robo de la parte que les corresponde del impuesto al combustible, sino también la caída de la coparticipación por el derrumbe de la recaudación nacional por la recesión que existe en todo el país, confirmándose así, que a pesar del flujo de fondos que Nación recauda, el estado de las rutas nacionales muestra un deterioro gravísimo, con zonas intransitables y banquinas convertidas en pastizales inaccesibles, que ya se han cobrado numerosas vidas.



