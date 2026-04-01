Se realizó mesa de trabajo para fortalecer políticas, prácticas y culturas inclusivas

El cronograma a desarrollar incluye más jornadas en establecimientos educativos con el objetivo de abordar cuáles son las configuraciones de apoyo para intervenir con los estudiantes.

En la Escuela Provincial de Educación Primaria (EPEP) Nº 17 de la ciudad capital se realizó la 1ª Mesa de Trabajo “Fortaleciendo las políticas, culturas y prácticas inclusivas en el Nivel de Educación Primaria”.

En ese marco se trabajó en la socialización de bases normativas que sustentan la educación inclusiva, los roles y las funciones del docente de apoyo, identificando además las barreras que impiden el aprendizaje, las demandas y los casos específicos.

Los próximos encuentros programados por el equipo técnico de Educación Especial serán en la EPEP Nº 514 el viernes 24, continuando luego el viernes 30 en la Escuela Primaria Nº 124 y el 8 de mayo en la Nº 380.

Al respecto, en diálogo con AGENFOR, el jefe de dicha Modalidad de Educación Especial, Gustavo Miers, destacó que “dentro de las acciones que tenemos como Educación Especial, nos reunimos para trabajar de manera articulada y corresponsable con los niveles obligatorios de nuestro sistema educativo, que son el Inicial, el Primario y el Secundario”.

Explicó que “dividimos a la Capital en cuatro” para la realización de esta serie de jornadas y talleres, y en el caso de este viernes “estuvimos en la zona sur”, en la Escuela 17, “encontrándonos con los equipos de gestión del Nivel Primario para ver cómo estamos con la inclusión de estudiantes con discapacidad en nuestra ciudad”, lo cual se replicará luego en el interior provincial.

De este modo, se avanza en el entendimiento de que en Formosa “la educación es un derecho que tenemos todas las personas, así como lo es la inclusión”, garantizando “lo que está plasmado en el Modelo Formoseño y en nuestra Constitución Provincial”.

En este sentido, puso de resalto que “seguimos trabajando en lo que es la cuestión actitudinal de cada docente, ya que es él o ella quien realiza y concreta la inclusión de cada de cada niño, adolescente o joven”.

Subrayó que “hay muchos barrios nuevos, muchas familias y estudiantes que requieren un acompañamiento específico”, de manera que “organizamos estos encuentros a través del equipo técnico, con mucho respeto, empatía y responsabilidad, porque si bien hay que hablar de la normativa, queremos escucharnos y mirarnos a los ojos, teniendo presente que la calidad educativa depende de cada uno de los actores principales”.



