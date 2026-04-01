Detuvieron a dos sujetos y recuperaron dos motocicletas sustraídas

Los operativos se realizaron en la Rotonda Virgen del Carmen y los barrios La Floresta y San Antonio

Efectivos de la Comisaría Seccional Tercera aprehendieron a dos sujetos y secuestraron una motocicleta, mientras que el personal del Departamento Informaciones recuperó otro rodado sustraído, en el marco de distintos procedimientos preventivos e investigativos en esta ciudad.

El primer procedimiento se concretó alrededor de las 21:30 horas del viernes último, cuando personal policial de la Comisaría Seccional Tercera detuvo en inmediaciones a la calle Bibolini y barrera de La Floresta a un sujeto sindicado como autor de un hecho de “Robo”.

El detenido registraría antecedentes delictivos y estaría vinculado a otros ilícitos contra la propiedad, uno de los cuales tomó notoriedad pública tras su difusión en redes sociales.

Luego, cerca de las 21:50 horas, los uniformados realizaban recorridas preventivas en inmediaciones a la Rotonda Virgen del Carmen, cuando detectaron a otro sujeto que hacía maniobras peligrosas con su motocicleta, además de generar ruidos molestos a través del escape modificado del rodado.

Ante el riesgo que representaba este tipo de prácticas temerarias para la seguridad pública, se aprehendió al conductor por infracción al Código de Faltas y se le secuestró la moto.

Por otra parte, investigadores de la Sección Robos y Hurtos del Departamento Informaciones recuperaron una motocicleta Corven Energy de 110 cilindradas que había sido sustraída en el barrio San Pedro, tras la denuncia de un joven de 20 años.

El ilícito ocurrió en inmediaciones de la Escuela Provincial de Educación Secundaria (EPES) N° 35, mientras el damnificado desarrollaba sus actividades académicas.

A partir de un minucioso trabajo investigativo, los policías establecieron el itinerario de los presuntos autores, lo que permitió orientar la pesquisa hacia el barrio San Antonio.

Allí, tras un rastrillaje en sectores de densa vegetación, hallaron el motovehículo oculto entre malezas, en cercanías de la avenida Alicia Moreau de Justo.

Bajo las formalidades legales, se verificaron los guarismos de motor y cuadro y se constató que era el rodado buscado.

Posteriormente, en la dependencia policial, el propietario reconoció la moto y se la restituyeron.

Ambos detenidos fueron trasladados a la dependencia policial, se los notificó de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial; mientras continúan las tareas investigativas a fin de individualizar y detener a otros posibles involucrados.