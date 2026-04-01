Salto al 3,4 la inflación de marzo

Desde la Defensoría del Pueblo, señalaron que en apenas 3 meses se acumula un 9,4%, “prácticamente lo que el Gobierno Nacional proyecto para todo el 2026 en las partidas presupuestarias”. El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca, indicó que no podemos dejar de lado “en que esta cifra se da, a pesar de que el Ministro de Economía Luis Caputo, intervino el INDEC para evitar la actualización de las mediciones, subestimando así las canastas reales de consumo de las familias argentinas”. Si se aplicase las nuevas mediciones, el número aproximado de inflación sería superior al 4,1 %, considerándose los incrementos de los servicios públicos que impactan directamente en el bolsillo de los consumidores y cuya capacidad adquisitiva es cada vez menor. De esta forma, medido contra marzo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tuvo una variación del 32,6%, siendo educación donde se vio el mayor incremento con un 12,1%, seguida del transporte con el 4,1% debido al aumento de los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos, es que, desde el inicio del conflicto en Medio Oriente, el precio de las naftas y el gasoil aumentaron sus precios por encima de un 23%. A nivel regional, el NEA, registro un 4,1% y el NOA un 4% liderando los incrementos mensuales. Así, la inflación argentina está todavía muy lejos del promedio mundial, de acuerdo a las proyecciones del FMI. En su informe de “Perspectivas Económicas Mundiales”, publicado este martes, el FMI estimo que el Índice de precios al consumidor se desacelerara este año al 30,4%, ligeramente por debajo de lo registrado en 2025, pero casi 2 veces más que el 16, 4% previsto en octubre pasado por el Organismo para este 2026.



