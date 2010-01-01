Se realizará la 1° Jornada de Hemoterapia del NEA en Formosa

Disertarán especialistas de toda la región y abordarán diversos temas que competen a esta área.

El próximo viernes 24 de abril, desde la mañana, en el Polo Científico, Tecnológico y de Innovación, iniciará la 1° Jornada de Hemoterapia del NEA que coincidirá con la 2° Jornada Provincial de Hemoterapia y la XII Jornada de Capacitación del Centro Provincial de Hemoterapia en el marco del tercer aniversario de la institución.

Esta actividad se extenderá hasta el sábado 25 en la sede del Centro Provincial de Hemoterapia de Formosa y contará con la participación de médicos especialistas, generales, recurso humano de unidades de donación y de los servicios de medicina transfusional de todo el país.

La propuesta está organizada por dicha institución y auspiciada por el Gobierno de la provincia de Formosa, el Ministerio de Desarrollo Humano, la Universidad Provincial de Laguna Blanca (UPLaB) y el respaldo de la Asociación Argentina de Hemoterapia, Inmunohematología y Terapia Celular.

Los interesados pueden inscribirse, sin costo, en este enlace: https://qr.codes/YTZ1AR

Al respecto, Pablo Cabrera, responsable del área de cirugía del Centro, conversó con AGENFOR y detalló que contarán con disertantes de la región como especialistas del Hospital Garraham, de Paraguay y del Grupo Iberoamericano de Cooperación de Medicina Transfusional, entre otros.

“Se van a tocar temas como la transfusión de pacientes pediátricos, actualización, buenas prácticas, por eso también tenemos la participación de muchos pediatras que están muy interesados en acudir a estas jornadas”, indicó.

Y añadió: “Como un segundo bloque importante que tenemos es el trasplante de médula ósea. Así que vamos a tener a disertantes hablando de ese tema, se está organizando un simposio con todos los referentes de la región, de todas las ramas que participan, desde la primera consulta del paciente hasta que llega el trasplante: los clínicos, los hematólogos, los bioquímicos apoyando en el diagnóstico, los anatomopatólogos, así que va también la gente del CUCAIFOR contando cómo se trabaja la procuración de esos donantes”.

Del mismo modo, dijo el referente, el sábado harán talleres prácticos en el Centro y consideró que esta actividad será “en beneficio de nuestro recurso humano” lo que, aseguró, “es una de las patas fundamentales de nuestro sistema de salud, así que siempre estamos trabajando para seguir formándonos”.

Por último, Cabrera anticipó que ya hay inscriptos asistentes de Chaco, Corrientes, Misiones, Reconquista, Santa, Jujuy por lo que “nos visitan de todos lados”.







