Con una nueva colecta de sangre, el hospital de Estanislao del Campo fortalece la red de salud pública provincial

Se obtuvieron 11 unidades de sangre y tres de plaquetas mediante aféresis, en una jornada solidaria que contó con la participación de la comunidad.

Una nueva colecta de sangre se llevó a cabo el viernes 17 de abril en el hospital de la localidad de Estanislao del Campo, donde vecinos y vecinas se acercaron a realizar las donaciones, reafirmando su compromiso con la donación voluntaria, gratuita, solidaria y segura, que resulta fundamental para el tratamiento y la recuperación de pacientes en toda la provincia.

La actividad coordinada por el Centro Provincial de Hemoterapia y articulada de forma conjunta con el nosocomio, permitió concretar la extracción de 11 unidades de sangre y tres de plaquetas mediante el sistemade aféresis, las cuales contribuyen a fortalecer el stock de hemocomponentes de la red sanitaria provincial.

En ese marco, la directora del nosocomio, la doctora Olga Saucedo, señaló que “estas jornadas reflejan el compromiso y la solidaridad de nuestra comunidad, que una vez más respondió de manera positiva a esta nueva convocatoria”, remarcando que “el acto de donar trasciende lo sanitario para convertirse en un gesto de amor al prójimo”.

“Pudimos recolectar más de 10 unidades de sangre y más tres de plaquetas, extraídas por plaquetoaféresis, un procedimiento de alta complejidad, que posibilita la obtención de un componente vital para brindar tratamientos más eficientes a pacientes con patologías complejas”, detalló.

En ese sentido, afirmó “todo esto podemos hacerlo en nuestro hospital, como en los otros efectores de nuestra red de salud, gracias a la decisión del Gobierno de la provincia de disponer el equipamiento necesario”.

Al mismo tiempo, destacó el acompañamiento permanente del equipo del Centro Provincial de Hemoterapia “que nos permite llevar adelante estas colectas bajo estrictos estándares de calidad y seguridad”.

Saucedo subrayó la relevancia de la donación de sangre y de plaquetas, remarcando que “cada donación puede salvar vidas, porque los componentes son esenciales para múltiples tratamientos, intervenciones quirúrgicas y situaciones de emergencia”. Y recordó, que cada unidad de sangre donada posibilita ayudar y salvar la vida hasta de cuatro personas, cuando se divide en sus hemocomponentes.

En esa línea, puso en valor el rol del Estado provincial al indicar que estas acciones “se enmarcan en las políticas sanitarias que impulsa el Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, garantizando el acceso equitativo a la salud en todo el territorio”.

A la vez, hizo notar, que existe “una planificación estratégica” que permite que cada unidad donada sea correctamente procesada y distribuida según la demanda de los pacientes, asegurando así una respuesta eficiente del sistema de salud.

Finalmente, la directora agradeció “a cada vecino y vecina que se acercó a donar, como también al personal de salud y a las autoridades provinciales por el constante apoyo, que hace posible sostener y fortalecer estas acciones solidarias que benefician a toda la comunidad formoseña”.







