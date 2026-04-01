Especialista aseguró que el aumento en la luz responde a una exigencia del FMI a Milei

Argumentó que, en principio, el aumento en las facturas se debe a la eliminación progresiva de subsidios estatales y precisó que hay una caída en la demanda energética, sobre todo, en el sector industrial.

El ingeniero y magíster en Gestión Energética, Nicolás Malinovsky, se refirió a la suba de tarifas en la energía eléctrica y al impacto en hogares e industria; y aseveró que el incremento sostenido en las tarifas eléctricas y de gas en Argentina responde a una política de quita de subsidios impulsada por el Gobierno nacional en línea con exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El especialista indicó que, en principio, el aumento en las facturas se debe a la eliminación progresiva de subsidios estatales lo que consideró que “forma parte” de un esquema acordado con el FMI que tiene como objetivo alcanzar un sistema energético sin asistencia estatal.

Por eso, “lo que antes cubría el Estado ahora lo paga directamente el usuario” sostuvo; y advirtió que este escenario podría agravarse en los próximos meses.

Malinovsky recordó que el país continúa importando gas natural para cubrir picos de demanda en invierno, lo que, sumado a los conflictos internacionales, encarece los costos de generación eléctrica, ya que entre el 55% y el 60% de la energía del país se produce a partir de gas.

Ante este panorama estimó nuevos incrementos tarifarios tanto por la quita de subsidios como por ajustes estacionales y el impacto del mercado internacional.

“La energía está dolarizada, por lo que cualquier variación externa termina trasladándose al usuario”, señaló; y cuestionó el modelo energético actual al considerar que favorece la rentabilidad del sector privado por sobre el acceso de la población.

Por último, el ingeniero electricista dijo que hay una caída en la demanda energética, sobre todo en el sector industrial, en torno al 9% interanual.

Y endilgó este descenso al parate de la actividad económica, mientras que el consumo residencial se mantiene relativamente estable.



