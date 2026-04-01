¿De qué tiene miedo el rector Augusto Parmetler?

Clima de persecución,hostigamiento, angustias, privilegios y silencios en la trama nodocente

La tensión dentro de la universidad ya no se limita a rumores de pasillo. Entre el personal nodocente, el malestar se transformó en un grito contenido que empieza a hacerse imposible de ignorar. Las denuncias apuntan directamente a la gestión del rector Augusto Parmetler y a su entorno, a quien acusan de sostener un esquema de control, discrecionalidad y privilegios que golpea de lleno a quienes sostienen el funcionamiento cotidiano de la institución.

Uno de los ejes más alarmantes es el de los traslados arbitrarios. Trabajadores y trabajadoras nodocentes relatan cambios de sector sin justificación clara ni consentimiento, alterando funciones, rutinas y, en muchos casos, afectando su carrera administrativa. A esto se suma la pérdida directa de trayectoria laboral en áreas específicas, borrando años de experiencia como si fueran prescindibles.

El clima interno, lejos de apaciguarse, parece tensarse aún más por medidas que rozan lo intimidatorio. Se denuncia la prohibición de contacto entre compañeros incluso dentro del horario laboral, en lo que muchos interpretan como un intento por frenar la circulación de información sobre el presunto despilfarro de fondos en la cúpula de gestión. Hablar, compartir o simplemente intercambiar opiniones habría pasado a ser un riesgo.

Como si fuera poco, la instalación de cámaras en oficinas y dependencias del campus suma un componente de vigilancia constante que incomoda y preocupa. ¿Control administrativo o disciplinamiento encubierto? La pregunta circula con fuerza entre quienes sienten que cada movimiento es observado.

En paralelo, decisiones administrativas impactan directamente en la estabilidad laboral. Se denuncian bajas automáticas de contratos bajo modalidad monotributo, dejando a trabajadores sin ingresos ni explicaciones claras. A esto se agregan cambios radicales en horarios laborales que, según los testimonios, no respetan normativas vigentes ni contemplan situaciones particulares previstas por ley y decreto.

Pero mientras se ajusta sobre el personal, los números en otros rubros generan indignación. La universidad habría firmado contratos con dos empresas de seguridad privada por cifras que superarían los 30 millones mensuales. Todo esto en un contexto donde promesas históricas —como la guardería para hijos de nodocentes— siguen sin cumplirse.

El foco también se posa sobre presuntos ingresos privilegiados y designaciones con beneficios extraordinarios. El llamado “clan Rivero” aparece en múltiples relatos como símbolo de un sistema de favoritismos. Casos como el de Rodrigo Rivero, vinculado al manejo del comedor universitario con ingresos elevados, viáticos y recursos a disposición, o el de Hector Rivero, asociado a servicios y provisiones con costos cuestionados, alimentan la sospecha de un circuito cerrado de beneficios.

La sensación que atraviesa al sector nodocente es clara: mientras algunos acumulan poder y recursos, otros pierden derechos, estabilidad y voz. En ese contexto, la pregunta del título deja de ser retórica y se vuelve urgente: ¿de qué tiene miedo el rector Parmetler?

Porque cuando una gestión necesita silencio, control y vigilancia para sostenerse, lo que está en juego ya no es solo una administración: es la confianza misma en la institución. Y esa, una vez quebrada, no se recompone fácilmente.



