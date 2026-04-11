Ricardo Merlo: un decanato marcado por el maltrato y la inacción

La situación en la Facultad de Ciencias de la Salud ha llegado a un punto límite. La comunidad universitaria —integrada por estudiantes, docentes y personal nodocente— expresa un creciente malestar frente a la conducción del decano Ricardo Merlo, cuya gestión es señalada no solo por su ineficacia, sino también por prácticas reiteradas de destrato y autoritarismo.

Lejos de promover un ambiente académico saludable, Merlo ha construido una dinámica basada en el maltrato, especialmente hacia el personal nodocente, a quienes desvaloriza y relega sistemáticamente. A esto se suma la exclusión de estudiantes en decisiones clave del sistema educativo, debilitando aún más la participación democrática dentro de la institución.

Las críticas no se limitan al plano humano. La falta de gestión es evidente en aspectos básicos y urgentes: aulas en condiciones deficientes, problemas de iluminación, ausencia de mantenimiento y un abandono generalizado de la infraestructura. Cuestiones elementales que afectan directamente la calidad educativa y la dignidad de quienes transitan diariamente la facultad.

En paralelo, distintos sectores cuestionan su alineamiento incondicional con el rectorado, al que responde más como un subordinado político que como un representante genuino de los intereses de la comunidad académica. Esta actitud refuerza la percepción de un decanato más preocupado por sostener vínculos de poder que por resolver los problemas concretos de la facultad.

El hartazgo es generalizado. Lo que debería ser un espacio de formación, respeto y crecimiento se ha transformado en un ámbito hostil, donde prevalecen la humillación y el abandono. La comunidad ya no guarda silencio: exige un cambio urgente en la conducción, basado en el respeto, la gestión eficiente y el compromiso real con la educación pública.

Porque ningún cargo justifica el maltrato. Y ninguna gestión puede sostenerse cuando pierde de vista a las personas.



