El Gobierno de Formosa lleva la vacunación a centros de jubilados, retirados y pensionados

Como parte de la estrategia sanitaria destinada a proteger a los adultos mayores, este lunes 13 de abril comenzó en la ciudad de Formosa un nuevo operativo con aplicación de dosis antigripales, antineumocócicas y refuerzos de COVID-19.

En el marco de las acciones de inmunización que se desarrollan en todo el territorio provincial, el Ministerio de Desarrollo Humano puso en marcha una nueva ronda de jornadas en centros de jubilados, pensionados y retirados ubicados en distintos sectores de la capital.

La iniciativa tiene por objetivo facilitar el acceso a las vacunas a una población considerada de riesgo, como son los adultos mayores, acercando las dosis a los espacios donde habitualmente concurren y participan de distintas actividades.

El jefe del Departamento de Inmunizaciones, licenciado Julio Arroyo, informó que en estas jornadas “están participando un total de 20 vacunadores” y explicó que la estrategia busca ampliar la cobertura en este grupo etario.

Asimismo, remarcó la importancia de acercar la vacunación a estos espacios comunitarios, una política sanitaria que Formosa sostiene desde hace muchos años. “En este caso, acudimos con los equipos de vacunadores para aplicar la vacuna antigripal, como también la dosis contra el neumococo y los refuerzos de COVID-19 a quienes lo requieran”, señaló.

En esa línea, subrayó que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable frente a distintas enfermedades, por lo que estas acciones permiten fortalecer la prevención, especialmente de las patologías respiratorias, ante la proximidad de la temporada invernal.

Balance de la jornada

Arroyo precisó que, durante la tarde de este lunes, los equipos de vacunación aplicaron un total de 27 dosis en los espacios visitados.

El licenciado destacó que “esta política sanitaria se inscribe en una línea de trabajo sostenida que prioriza el acceso equitativo y gratuito a las vacunas del Calendario Nacional vigente”, y reafirmó el compromiso del Gobierno provincial con la salud pública, tal como se viene demostrando en distintos operativos de vacunación en terreno.

Cronograma

Las jornadas continuarán el martes 14 de abril, por la mañana, en el Grupo de Contención de Retirados y Pensionados de la Policía de la provincia, ubicado en la avenida 28 de Junio y Masferrer, con la intervención de vacunadores del centro de salud Itatí.

En tanto, el miércoles 15, desde las 9 horas, el operativo se desarrollará en el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales “60 Primaveras”, situado en Fotheringham 4232, en el barrio Virgen del Rosario, con un equipo del centro de salud Mariano Moreno.

Finalmente, ese mismo miércoles, a partir de las 17 horas, la actividad cerrará en los grupos de talleres del anexo CPS, ubicado en Belgrano 238, con vacunadores del centro de salud San Agustín.







