Ingeniero Juárez se prepara para una semana de los pueblos originarios con amplia participación comunitaria

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, adelantó que, a través de reuniones y con el consenso de las comunidades originarias, se desarrollará una nueva edición de la Semana de los Pueblos Originarios, con una agenda construida de manera conjunta con referentes, caciques y grupos religiosos.

La propuesta se llevará a cabo del 19 al 25, con actividades que tendrán lugar tanto en la ciudad de Ingeniero Juárez como en Misión Pozo Yacaré, consolidando un espacio de participación e integración para toda la comunidad.

Durante esos días se realizarán distintas actividades que incluirán un acto formal, encuentros deportivos, bingos comunitarios, danzas tradicionales, encuentros musicales, espacios de oración y múltiples expresiones culturales.

Desde la organización destacaron que esta iniciativa busca generar un verdadero espacio de encuentro, visibilizando la riqueza de un pueblo pluricultural y bilingüe, fortaleciendo la identidad y promoviendo el respeto entre las distintas culturas que conviven en la región.

En ese marco, el intendente Nacif agradeció el apoyo del Gobierno de la Provincia de Formosa, así como el compromiso de los equipos de trabajo del municipio, quienes participan activamente en la organización de esta tradicional celebración.