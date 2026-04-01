Gremialistas docentes nacionales destacaron el recibimiento del gobernador de Formosa

En declaraciones formuladas a la prensa local, el secretario general de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA), Fabián Felman, destacó el cordial recibimiento que tuvo en Casa de Gobierno, por parte del gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, con quien mantuvo una reunión este jueves 16, a la que se calificó de “histórica”.

En la ocasión, el dirigente nacional fue acompañado por el secretario del Interior de la organización gremial, José Gea, y por la profesora Estela del Carmen Escobar, en su calidad de secretaria general de SIDOFOR, sindicato formoseño adherido a la CEA.

La Confederación de Educadores Argentinos (CEA) es una entidad de segundo grado, adherida a la Confederación General del Trabajo (CGT) y, además, es una de las cinco instituciones sindicales que integra la Paritaria Nacional Docente.

Al respecto, los participantes del encuentro pusieron de relieve la buena predisposición que demostró el primer mandatario formoseño, poniendo en valor el clima de afabilidad, diálogo abierto y distensión que se vivió durante el acontecimiento.

En cuanto a los detalles de la reunión, a la que se apreció de haber sido “muy buena”, el secretario general Felman, expresó: “Nos encontramos con el Gobernador, que ha coincidido en la defensa de la Paritaria Nacional Docente, en la restitución de los fondos nacionales a las provincias y en la defensa de la educación pública”.

“Por eso valoramos mucho la paciencia y la capacidad de escucha que nos refleja el señor Gobernador, lo que nos impele a trabajar en unidad a fin de peticionar a Nación todo lo que nos han quitado”, agregó.

“Por otra parte, le hemos anunciado el próximo Congreso Político Educativo de CEA, que se realizará en Tigre, Provincia de Buenos Aires, donde se ha destacado la importancia del mismo y de la participación de la docencia formoseña junto a todos los docentes del conjunto de las jurisdicciones provinciales y de Capital Federal, el cual se llevará a cabo a partir del próximo 7 de octubre”, expuso.

A su turno, la secretaria general de SIDOFOR, Escobar –quien además es diputado provincial del PJ–, resaltó la importancia que reviste la educación para el Gobierno de Formosa, indicando que este tipo de encuentros “permite evidenciar que, para el doctor Gildo Insfrán, es el nuevo rostro de la justicia social, siendo la herramientas más útil y eficaz para romper brechas sociales, de tal modo que las políticas públicas que se adoptan permiten democratizar la enseñanza y que el origen de una persona no defina su destino”.







