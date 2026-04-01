Realizaron un encuentro intercultural en la Casa de las Artesanías

El próximo 19 de abril se conmemora el Día del Aborigen Americano, fecha que tiene como objetivo reivindicar la cultura de los pueblos originarios y fortalecer los espacios de reflexión sobre los derechos alcanzados por las comunidades.

Este viernes 17, en la Casa de las Artesanías de se realizó un encuentro intercultural en el marco del Día del Aborigen Americano, que se conmemora cada 19 de abril.

El evento fue organizado por la Subsecretaría de Cultura de Formosa, junto con el Ministerio de Turismo, el Instituto de Asistencia Social (IAS) y el Área de Patrimonio Sociocultural y contó con números artísticos, espacios de reflexión y actividades abiertas a la comunidad.

El ministro de Cultura y Educación, Julio Aráoz, participó de la actividad y puso en valor que Formosa se define como una “provincia multiétnica y pluricultural”.

En este sentido, subrayó que tal afirmación “se expresa en hechos y no solo en la Ley Aborigen, sino en la integración y vida en comunidad que nos caracteriza”.

En lo que respecta a educación, Aráoz se refirió a la Educación Intercultural Bilingüe, que “nos caracterizamos por tener a los maestros MEMA, que son quienes trabajan en las distintas comunidades con una formación específica”.

Asimismo, celebró el crecimiento de profesionales provenientes de pueblos originarios, señalando que “tenemos la suerte de contar ya con graduados universitarios de distintas partes de nuestra vasta geografía provincial”.

Y aseguró que “seguimos trabajando en torno a esto, que es la construcción de saberes con acuerdos y consensos para generar nuevos derechos, como bien lo expresa nuestra flamante Constitución Provincial”.

Al concluir, Aráoz también se refirió a los avances logrados esta semana en la Legislatura Provincial, donde se alcanzó un amplio consenso para dictar la ley que regula la utilización de dispositivos móviles en el ámbito escolar.

En sintonía con esta norma, explicó que el Ministerio de Cultura y Educación puso en marcha una resolución para prevenir y administrar situaciones de riesgo, como el ingreso de objetos peligrosos a las escuelas. “Lo hacemos bajo el concepto de la pedagogía del cuidado. No es una medida aislada, es un compromiso de trabajar en comunidad para cuidarnos entre todos”, puntualizó.



