Anularon centro de venta de drogas y detuvieron a tres hombre y una mujer en el San Agustín

Se secuestro cocaína, dinero en efectivo y elementos vinculados a la investigación

Efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas aprehendieron a tres hombres y una mujer y anularon un punto de venta de estupefacientes.

La investigación incluyó tareas de inteligencia y vigilancia durante varias semanas, tiempo en el que se comprobó que el inmueble ubicado sobre avenida Masaferro al 1.200 del barrio San Agustín funcionaba como lugar de comercialización de sustancias prohibidas.

En ese contexto, este último miércoles a las 23:30 horas, se aprehendió a dos individuos frente a la Escuela Provincial de Educación Secundaria (E.P.E.S) N° 31 del barrio Facundo Quiroga y se les secuestraron envoltorios con cocaína, teléfonos celulares y otros elementos.

Luego tomó intervención el Juzgado de Instrucción y Correccional contra el Narcocrimen, a cargo del Dr. José Luis Molina, que ordenó allanar el domicilio investigado, medida que se concretó a las 7:00 horas de este jueves.

Como resultado del allanamiento, fueron detenidos un hombre y una mujer, sindicados como responsables de la actividad ilícita, en tanto que otro de los investigados no estaba en el lugar durante el procedimiento.

Además, se secuestraron más de cuatro millones de pesos, dinero en moneda extranjera, seis teléfonos celulares de distintas marcas, dos balanzas digitales, un contador de billetes, anotaciones realizadas a mano y elementos utilizados para el acondicionamiento de estupefacientes.

En el lugar también se identificó a otras personas, entre mayores y menores de edad, quienes no tenían vinculación directa con la causa.

Cabe destacar que personal de la Dirección General de Policía Científica realizó las tareas de documentación, secuestro y resguardo de los elementos bajo cadena de custodia.

El procedimiento conto con el apoyo del personal del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF).

Los detenidos y secuestros fueron trasladados a la dependencia policial, notificado de su situación legal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.