El Gobierno provincial finalizó la nueva perforación en El Potrillo

Tras la salida de servicio del pozo anterior por haber cumplido su vida útil, el Estado provincial ejecutó una obra estratégica de 412 metros de profundidad. Los ensayos preliminares confirmaron la aptitud del recurso y estiman que la semana próxima se definirá su puesta en funcionamiento definitivo.

En el marco de las políticas hídricas que el Gobierno de Formosa lleva adelante en el oeste provincial, el administrador del SPAP (Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento), el ingeniero Julio Vargas Yegros, brindó detalles sobre la finalización de la nueva perforación profunda en la localidad de El Potrillo.

Cabe recordar que la obra surge como respuesta inmediata, luego de que el pozo anterior, quedara fuera de servicio.

Al dialogar AGENFOR, Vargas Yegros puntualizó que “se trata de la nueva perforación profunda en la localidad de El Potrillo, a raíz de que a principios de este año salió del servicio la anterior” y precisó que “es una perforación de 412 metros de profundidad, que por algún motivo ingresó sedimentos y quedó fuera de servicio ese pozo”.

Indicó que “ante esa circunstancia el gobernador Gildo Insfrán ordenó inmediatamente un plan de contingencia y la construcción de una nueva perforación en adyacencias al mismo pozo”.

De esta manera, señaló que “desde mediados de enero estamos trabajando en la nueva perforación, y, felizmente, ahora podemos anunciar que la obra está terminada”.

Según precisó el funcionario, el proceso constructivo concluyó simbólicamente el pasado 8 de abril y a partir de allí, se iniciaron los protocolos técnicos de limpieza y ensayos de bombeo. “Se somete al pozo a un proceso de varios días para asegurar que el agua salga sin arrastre de sedimentos y cumpla con los rangos admisibles para el consumo humano”, subrayó Vargas Yegros.

En este sentido, celebró que “todos esos controles preliminares dieron muy buenos resultados”; entonces marcó que durante la jornada del jueves 16 se realizó el aforo final con un ensayo de 24 horas con caudales elevados para evaluar el comportamiento del pozo.

Y resaltó que “el equipo de laboratorio del SPAP trabajó en terreno durante la noche para garantizar la estabilidad de la calidad”.

Finalmente, anticipó que “la semana que viene tendremos nuevos resultados de laboratorio”, destacando el compromiso del gobernador Insfrán para dar una solución definitiva a esta situación y recalcó que “podemos dar tranquilidad a la comunidad de El Potrillo; estamos muy optimistas y próximamente pondremos el servicio en funcionamiento pleno”.



