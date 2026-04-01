Pruebas Aprender Secundaria 2024: posicionan a Formosa con mejores indicadores de asistencia a clases

Mientras que a nivel país solo el 2% de los estudiantes registra faltas, en Formosa esa proporción asciende al 7%, es decir, más de tres veces superior.

Los resultados de Aprender Secundaria (octubre 2024) muestran que la provincia de Formosa presenta niveles de asistencia escolar superiores al promedio nacional, con más estudiantes que sostienen su trayectoria educativa y una menor incidencia de ausentismo crítico.

Uno de los datos más destacados se observa en los niveles de menor inasistencia. Mientras que a nivel país solo el 2% de los estudiantes no registra faltas, en Formosa esa proporción asciende al 7%, es decir, más de tres veces superior. A su vez, el 23% de los estudiantes formoseños acumula menos de cinco inasistencias, superando ampliamente el promedio nacional, que se ubica en el 13%.

Las diferencias también se evidencian en los niveles más altos de ausentismo. A nivel nacional, el 20% de los estudiantes registra entre 20 y 29 faltas, mientras que en Formosa ese porcentaje se reduce al 10%, lo que muestra una disminución significativa de las situaciones más críticas.

Si se considera a los estudiantes con al menos 15 inasistencias al mes de octubre, la brecha se amplía aún más: el 51% de los estudiantes del país alcanza ese nivel de faltas, mientras que en Formosa la cifra desciende al 33%, marcando una diferencia de 18 puntos porcentuales.

En este escenario, Formosa evidencia mejores resultados en la contención del ausentismo sostenido, lo que sugiere una mayor efectividad de las estrategias de acompañamiento y cuidado de las trayectorias educativas. El desafío, en adelante, será profundizar estas políticas para consolidar la continuidad y el sostenimiento de los estudiantes en el sistema educativo.











