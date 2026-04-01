Pirané: La investigación de un ilícito terminó con una detenida y el secuestro de armas de fuego

• El hecho se originó en un campo ubicado sobre Ruta Nacional N° 81

Efectivos de la Comisaría Pirané secuestraron armas de fuego de distintos calibres y aprehendieron a una mujer, en el marco de la investigación de una causa judicial por “Robo, amenazas y daño”.

Un hombre de 69 años denunció que una mujer -con quien mantuvo una relación- ingresó sin autorización a su propiedad rural, ubicada sobre la Ruta Nacional N° 81, donde provocó daños, sustrajo documentación y armas de fuego. Agregó que después regresó al lugar y le profirió amenazas.

Ante esta situación, personal policial realizó las actuaciones y el Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1, de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia, tomó intervención en la causa.

Después, durante la mañana del martes último, se concretó un allanamiento en una vivienda del barrio Centro de Pirané, donde se secuestraron cartuchos de distintos calibres, compatibles con las armas denunciadas, además de otras armas de fuego y municiones, todo de interés para la investigación.

El procedimiento fue realizado con conocimiento judicial y documentado por personal de Policía Científica.

Luego la mujer imputada se presentó de manera espontánea en sede policial, donde fue aprehendida según la normativa judicial, notificada de su situación legal y trasladada a la Unidad Penitenciaria Provincial N° 2, donde quedó a disposición de la Justicia provincial.