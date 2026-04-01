La Policía restableció el orden en el Namqom, tras un enfrentamiento

• Cuatro sujetos fueron detenidos y dos menores retenidos por el hecho.

Uniformados de la Subcomisaría Namqom aprehendieron a cuatro hombres y retuvieron a dos adolescentes tras un caso de desorden protagonizado por jóvenes, en inmediaciones a la avenida Lucio Rodríguez, cerca de la cancha de rugby Qompi.

El hecho ocurrió el jueves último, alrededor de las 20:30 horas, cuando los efectivos separaron a los integrantes de ambos grupos.

Sin embargo, uno de ellos reaccionó de manera violenta contra el personal policial, utilizando gomeras y elementos contundentes.

Como consecuencia de la agresión, dos policías sufrieron contusiones en el rostro y lesiones en uno de sus brazos.

Ante la situación, el personal realizó disparos disuasorios con posta de goma y dispersó a los agresores.

Con la colaboración de distintas dependencias del área, se desplegó un operativo coordinado que permitió restablecer por completo el orden.

Durante el procedimiento se concretó la aprehensión de cuatro hombres y la retención de dos menores de edad, quienes fueron entregados a sus padres.

Además, se recibió la denuncia de un joven de 19 años, que sufrió lesiones en el rostro durante el enfrentamiento.

En la causa se identificó a varios de los presuntos instigadores y se avanzó con medidas judiciales para las detenciones.

También se inició un sumario por los delitos de “Intimidación pública en poblado y en banda con uso de armas, atentado y resistencia contra la autoridad, lesiones y amenazas”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2 y el Juzgado de Menores.

En continuidad con la investigación, este viernes a las 6:15 horas, efectivos de la Subcomisaría Namqom aprehendieron a uno de los implicados, de 42 años, quien además fue denunciado por su hermana por amenazas con arma blanca.

El procedimiento se realizó en una vivienda del mencionado barrio, donde el sujeto intentó darse a la fuga, pero terminó enredado en un cerco de alambre y fue aprehendido.

A todo esto, se inició una nueva causa por “Amenazas con el uso de arma blanca”.

El detenido fue notificado de su situación legal y alojado en dependencia policial, a disposición de la Justicia provincial.