Barrio Simón Bolívar: la Policía esclareció un caso de homicidio con arma blanca

• El juez Sergio Cañete fue hasta la escena del crimen y direccionó las actuaciones procesales

Efectivos de la fuerza provincial detuvieron al presunto autor del homicidio de un hombre de 38 años, que fue ultimado con un arma blanca, en el barrio Simón Bolívar de esta ciudad.

El hecho se registró este viernes, alrededor de las 7:00 horas, frente a una vivienda de la manzana 27, donde policías constataron la presencia de un vecino con una herida punzocortante en el sector del tórax.

El personal del SIPEC asistió a la víctima informando que ya se encontraba sin signos vitales.

De inmediato se iniciaron las actuaciones con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2, a cargo del Dr. Sergio Felipe Cañete y la fiscal Claudia Silvana Ontiveros, cuyo magistrado fue hasta el lugar y dirigió la investigación, de la que participaron recursos humanos y logísticos de la Comisaría Quinta, Comando Radioeléctrico Zona Ocho, Departamento Informaciones Policiales y la Unidad Regional Uno-Distrito Cinco.

A todo esto, el personal de Policía Científica realizó las tareas periciales; mientras que los integrantes de Bomberos trasladaron el cuerpo hasta la morgue judicial para la autopsia.

En paralelo, miembros del Departamento Informaciones Policiales desplegaron un amplio operativo que permitió identificar al presunto autor del hecho, quien fue aprehendido horas más tarde en el barrio Urbanización San Isidro.

Durante el procedimiento se secuestraron las prendas de vestir del sospechoso y otros elementos que guardan relación con la causa.

El detenido fue trasladado hasta la sede policial, donde quedó alojado a disposición de la Justicia provincial.