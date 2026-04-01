Otro proyecto de ley reclama a Nación ampliar los subsidios a la tarifa eléctrica ante el “gran impacto en el bolsillo de los usuarios”

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Corrientes, Diógenes González, presentó con su par del Chaco, Guillermo Agüero, un nuevo proyecto de ley en el Congreso de la Nación, y explicó que esta iniciativa “apalanca una petición que hicieron las empresas prestadoras del Nordeste”, dejando en claro que el Gobierno nacional es quien fija el costo de la energía.

También legisladores nacionales peronistas por la provincia de Formosa impulsan el tratamiento del proyecto de Ley de Régimen Tarifario Especial para el Consumo de Energía Eléctrica en el Norte Grande Argentino, al igual que otro de similares características por parlamentarios del bloque Justicialista en el Senado, donde se advierte que “con los actuales precios de la electricidad, es imposible que “las economías regionales puedan funcionar”.

En ese contexto, González explicó que “en el Nordeste somos totalmente dependientes del flujo de electricidad porque no tenemos otra fuente de energía”, ya que los usuarios no tienen acceso al gas natural como en otras regiones del país.

Además, por decisión de la actual gestión del presidente Javier Milei, los subsidios de la energía eléctrica solamente abarcan los tres meses de verano: diciembre, enero y febrero, ante lo cual “este proyecto de ley apalanca el pedido que hicieron las empresas distribuidoras del Nordeste para ampliarlo a noviembre y marzo”.

Es decir que se solicita la extensión de los subsidios “justamente porque son los meses de mayor consumo y concentración tarifaria que tienen un gran impacto en el bolsillo de los usuarios”, reiterando que “el precio de la energía lo fija la autoridad nacional”.

De allí la importancia de que “quede establecido por ley” y para ello, enfatizó el legislador correntino: “Empezaremos a interactuar los parlamentarios” en el recinto, “porque justamente la Constitución Nacional dice que las personas que vivimos en cualquier parte del país debemos tener las mismas posibilidades de desarrollo”.

Y acentuó que una de ellas es “el costo de la energía”, que “es muy importante no solamente para el bolsillo del usuario, sino también para las empresas y lo que implica la posibilidad de crecimiento e inversiones genuinas”, insistió en señalar y recalcó: “Sin dudas que vamos a empezar a ver de qué manera podemos estrechar esfuerzos porque la lucha por el precio de la energía es uno de los temas centrales”.

Además sumó que “cuando llega la factura de luz es una mala noticia para la gente sin dudas”, por lo que si bien “el equilibrio fiscal” es “un eje central del Gobierno nacional”, éste “no puede ser a expensas de calidad de vida de los que vivimos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires, sino en favor de todos los argentinos, esto es, mirando qué ocurre en el interior de la Argentina”, ya que “queremos equilibrio territorial y federal”.



