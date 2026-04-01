Mirassou y Vizcaíno saludaron a las comunidades originarias por su día

El 19 de abril es el día del Aborigen Americano y comienza la Semana de los Pueblos Originarios.

La diputada provincial justicialista Cristina Mirassou y el legislador (MC) Roberto Vizcaíno enviaron un especial saludo a “todas las comunidades indígenas de la provincia de Formosa, y en especial, a las de los Departamentos del oeste formoseño”.

Al evocar el Día de los Pueblos Originarios, enfatizaron que “acompañamos a las comunidades y a sus dirigentes en el camino de protagonismo y participación para el reconocimiento de los derechos indígenas en Formosa”.

Recordaron que ello “comenzó con la lucha por la tierra para obtener los títulos de propiedad, que dio un lugar de derecho efectivo a las comunidades indígenas para seguir avanzando”, mientras que en la actualidad continúa con el Modelo Formoseño “para un proyecto provincial que reafirma la auténtica identidad multiétnica y pluricultural de nuestra provincia, como dice nuestra Constitución”.

En ese sentido, destacaron que “en Formosa, hoy podemos nombrar a la educación bilingüe intercultural en todos los niveles educativos, a la atención de la salud igualitaria y equitativa de acuerdo a las pautas culturales, al deporte comunitario para una participación, inclusión y desarrollo social efectivo, en todas estas áreas con el protagonismo destacado de las mujeres, así como la formación laboral en oficios para las y los jóvenes, entre otros derechos que figuran en la Carta Magna Provincial”.

Además, en virtud de la Semana de los Pueblos Originarios, consideraron oportuno evocar el artículo 56 de la Constitución Provincial y “recordarlo siempre para que sea efectivamente cumplido”.

“La provincia reconoce la preexistencia de los pueblos aborígenes que la habitan –establece-. El Estado reconoce y garantiza: su identidad étnica y cultural, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que la afecten”.

Finalmente, concluyeron su mensaje reiterando su “afectuoso saludo” a todas las comunidades de los pueblos originarios de Formosa, “con el compromiso de continuar juntos en la misma senda, unidos, solidarios y organizados”.



