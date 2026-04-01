Ramírez: “En Formosa, la cuestión aborigen es de Estado”

Fue la primera provincia que reconoció la educación intercultural bilingüe y a los agentes sanitarios, así como jerarquizó a los maestros originarios y promovió la entrega de las tierras con títulos de propiedad comunitaria e individual gratuitos, ponderó el funcionario.

El presidente del Instituto de Comunidades Aborígenes (ICA) de Formosa, Esteban Ramírez, recordó que este 19 de abril se conmemora el Día Internacional del Indio Americano, surgido en el Primer Congreso Indigenista Interamericano, llevado a cabo en Pátzcuaro, México, convocado por el entonces presidente Lázaro Cárdenas, reuniendo por primera vez a representantes de diversos pueblos originarios y delegaciones de todos los países americanos.

El objetivo de ese congreso fue analizar la situación social, económica y cultural de las comunidades aborígenes y buscar soluciones concretas a sus problemáticas, explicó y añadió que el reconocimiento en la Argentina fue en el año 1945, que adhirió a esta conmemoración por Decreto 7550, en la Presidencia de Edelmiro Farrell.

Agregó que en la reforma de la Constitución Nacional del año 1994, en la ciudad de Santa Fe, se plasman estos antecedentes en su artículo 75, inciso 17, reconociendo la preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios argentinos, garantizando el respeto a su identidad, la educación bilingüe y el derecho a la propiedad en sus tierras.

En el caso de Formosa, subrayó que con el advenimiento de la democracia, en el año 1984, se sancionó y promulgó la Ley Integral del Aborigen Nº 426, de reconocimiento de los derechos de las comunidades originarias; en cuya redacción participaron la comisión de los 21; siete representantes de cada etnia: Wichí, Qom (Toba) y Pilagá. “Esta ley fue pionera en el país, porque hasta esa fecha no había una legislación nacional que tratara la problemática indigenista”, enfatizó.

“Realmente, para esa época, esta ley fue innovadora en cuanto al tratamiento de la problemática de las comunidades originarias en la provincia”, puso en valor el funcionario.

En cuanto al reconocimiento de los derechos establecidos en la Constitución Nacional, señaló que tuvieron activa participación los convencionales nacionales formoseños en la redacción del artículo 75, inciso 17; entre otros, el actual gobernador Gildo Insfrán; el extinto exvicegobernador Floro Bogado; el extinto interventor Carlos Gorleri, entre otros.

También, hizo notar que estos derechos fueron introducidos en la Constitución Provincial, en las reformas de los años 1991 y 2003, apuntando que “en esta última, la provincia se autodefine multiétnica y pluricultural y, comparando ambas Constituciones son los mismos derechos establecidos en la Ley 426, en el año 1984”.

Prosiguió diciendo que a partir de la implementación de la Ley 426 “hubo un antes y un después en la vida de las comunidades originarias en Formosa”, ya que “vino a reparar viejas injusticias y olvidos y a concretar viejos anhelos postergados”.

Educación, salud y tierras

A su vez, puso de relieve que “en Formosa, la cuestión aborigen es una cuestión de Estado”, acentuando que “fue la primera provincia que reconoció la educación intercultural bilingüe, la jerarquización de los maestros originarios, el reconocimiento de los agentes sanitarios, de los parteros tradicionales, y la entrega de las tierras con títulos de propiedad comunitaria e individual gratuitos, con garantía de intransferibles e inembargables”.

Del mismo modo, significó que “el Gobierno provincial tiene un proyecto político, una planificación, un modelo que es el Modelo Formoseño, y en ese marco, aplica política pública, inclusiva y participativa, con atención en la salud, contando con hospitales, centros de salud, médicos, enfermeros universitarios, licenciados en Enfermería, agentes sanitarios, parteras tradicionales, ambulancias con choferes originarios, con hospitales de cabecera en Ingeniero Juárez, Las Lomitas e Ibarreta”.

Y acotó que “cuando se trata de pacientes que requieren atención de mayor complejidad, son trasladados a Formosa, al Hospital Central, al de Alta Complejidad, al Evita, al de la Madre y el Niño o al Distrital 8”.

En cuanto a la educación, resaltó Ramírez que “tenemos los maestros especiales, MEMAS, originarios, contamos con jardines de infantes, escuelas primarias, secundarias y terciarias”, como además “se creó la Universidad de Laguna Blanca (UPLaB), donde cursan las carreras de Medicina y Licenciatura en Enfermería, entre otras carreras, y donde chicos originarios están cursando distintas carreras, como en la UNaF”.

En producción, recalcó, “el Gobierno provincial promueve, asiste y acompaña a los productores ganaderos, agrícolas, apicultores, forestales, artesanales, realizando una tarea mancomunada entre autoridades e integrantes de las distintas comunidades de todo el territorio provincial”.

Para finalizar, afirmó que “a pesar de los ajustes insensibles e inhumanos del Gobierno nacional, que castiga a los más humildes, a los más desprotegidos, con políticas económicas y sociales totalmente fuera de la realidad, socavando derechos”, en Formosa, el Gobierno provincial “sigue otorgando derechos y respetando los derechos adquiridos”, además de que continúa trabajando “sin renunciar a la independencia económica, a la soberanía política y a la justicia social”.

Y cerró enviando un “fraternal y afectuoso saludo” para los integrantes de las comunidades originarias de la provincia de Formosa.



