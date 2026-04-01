Más de 40 dosis fueron aplicadas en residencias de adultos mayores del interior provincial

A través de un trabajo articulado entre los Ministerios de Desarrollo Humano y de la Comunidad se acercaron las vacunas antigripal, antineumocócica y refuerzos de COVID-19, mediante un operativo de vacunación simultáneo desarrollado en Pirané, Comandante Fontana y El Espinillo.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través de una acción coordinada entre los Ministerios de Desarrollo Humano y de la Comunidad, llevó adelante un operativo de vacunación en residencias de adultos mayores ubicadas en el interior provincial, alcanzando a las localidades de Pirané, Comandante Fontana y El Espinillo.

La actividad tuvo lugar el jueves 16 de abril, a cargo de vacunadores de los hospitales de cada localidad, quienes aplicaron un total de 41 dosis a las personas mayores residentes de cada institución, incluyendo las vacunas antigripal y neumococo, más los refuerzos COVID-19.

El jefe del Departamento de Inmunizaciones de la cartera sanitaria provincial, el licenciado Julio Arroyo, destacó que “con estas acciones, el Gobierno de la provincia de Formosa garantiza el derecho a la salud que tiene la población formoseña, en especial de los grupos más vulnerables como, en este caso, los adultos mayores”.

En ese sentido, explicó que el objetivo es que puedan estar vacunados antes de los días más fríos del año, teniendo en cuenta que nos estamos acercando al invierno, época en la que el virus influenza, como los demás de origen respiratorio, se incrementan, afectando en mayor proporción a los grupos de riesgo.

En esa línea, el licenciado recordó que la vacunación antigripal permite reducir significativamente las complicaciones, hospitalizaciones y mortalidad asociadas a la gripe, resultando “una herramienta clave”, sobre todo si se hace de forma oportuna, en la época recomendada, ya que la vacuna tarda aproximadamente 15 días en producir los anticuerpos necesarios para defenderse del virus, es decir, para generar una completa inmunidad luego de su aplicación.

Y remarcó que, en este tipo de operativos, se aprovecha para inmunizar a los adultos mayores, no solo contra la gripe, sino contra otras patologías respiratorias que en ellos pueden ser muy graves. “Por eso, aunque estamos en plena campaña antigripal, es importante que también estén cubiertos contra el neumococo y el COVID-19”.



