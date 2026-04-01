Estado presente: Asistencia inmediata en localidades afectadas por las intensas precipitaciones

Se trabajó intensamente en el drenaje y escurrimiento del agua mediante la limpieza de canales, implementando además medidas preventivas y un acompañamiento permanente a cada familia damnificada.

Ante las intensas precipitaciones registradas en los últimos días, el Gobierno de Formosa activó de manera inmediata un operativo integral de asistencia y contención en distintas localidades del interior provincial, reafirmando el rol de un Estado presente que actúa de forma organizada frente a situaciones de emergencia.

En este marco, durante toda la semana se realizaron recorridas territoriales en zonas anegadas, con tareas de relevamiento y verificación del impacto de las lluvias, articulando respuestas junto a equipos técnicos y autoridades locales. Las acciones se desplegaron tanto en el interior como en sectores de la ciudad de Formosa.

En Mojón de Fierro, los trabajos se iniciaron de manera inmediata y conjunta entre la Policía de la provincia, la Dirección Provincial de Vialidad, el Ministerio de la Comunidad, equipos territoriales y el Espacio de Acompañamiento Comunitario.

Por su parte, en Siete Palmas y Buena Vista, con el acompañamiento del diputado provincial Carlos Insfrán, las tareas se desarrollaron junto a la Policía, Vialidad Provincial y las Comisiones de Fomento de cada localidad.

En estas zonas se evidenció un sólido trabajo local en materia de prevención. El agua escurrió en pocas horas, sin generar anegamientos prolongados, lo que da cuenta de una planificación previa eficaz. A ello se suma el seguimiento permanente de las autoridades locales, que permitió una respuesta ordenada y oportuna.

En Buena Vista, en particular, se destaca la presencia territorial de la conducción local, con un abordaje sostenido que incluye la participación activa de la Policía y un vínculo directo con los vecinos, mediante recorridas casa por casa en articulación con el Municipio.

En General Belgrano, la ministra de la Comunidad, Gloria Giménez, informó que se conformó un Comando de Emergencia integrado por distintos organismos del Estado, que mantiene reuniones diarias al cierre de cada jornada para actualizar la información relevada y definir las acciones a seguir según la evolución de la situación. En ese sentido, señaló que se continúa trabajando bajo una planificación conjunta entre las instituciones, con un rol destacado de la Dirección Provincial de Vialidad.

De este espacio participan la Policía Provincial, los Ministerios de Cultura y Educación, Desarrollo Humano y de la Comunidad; el Instituto PAIPPA —con la intervención de su coordinador de la zona norte, Rubén Solalinde—; la Dirección Provincial de Vialidad; REFSA; el Servicio Provincial de Agua Potable y Saneamiento (SPAP); el Municipio y referentes locales. Asimismo, colabora la directora de Gestión de Establecimientos Asistenciales de Primer y Segundo Nivel de Atención del Ministerio de Desarrollo Humano, la doctora Elizabeth Orbegozo.

En cuanto a las acciones desplegadas, se trabaja intensamente en el drenaje y escurrimiento del agua mediante la limpieza de canales. Además, se realiza la identificación de situaciones que requieren atención médica, la implementación de medidas preventivas y el acompañamiento permanente a cada familia afectada.

En este contexto, también se destaca la participación activa de la comunidad en cada una de las acciones, fortaleciendo el modelo de comunidad organizada, donde el trabajo solidario y articulado entre el Estado y la sociedad resulta fundamental para dar respuestas eficaces ante este tipo de contingencias.

De este modo, y en continuidad con experiencias ante emergencias similares, el Gobierno de Formosa sostiene una respuesta coordinada, con fuerte presencia territorial y articulación interinstitucional, priorizando la contención y protección de las comunidades y garantizando asistencia inmediata en cada rincón afectado.







