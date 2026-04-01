El Gobierno provincial refuerza las acciones contra el dengue en cementerios de la Capital

En el marco de una estrategia sostenida durante todo el año, brigadas sanitarias intensifican los controles en espacios públicos clave, como los cementerios, para eliminar criaderos del mosquito transmisor, el Aedes aegypti.

El Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, continúa desplegando un amplio trabajo preventivo contra el dengue en todo el territorio, con acciones que se mantienen activas a lo largo del año y se refuerzan durante los días en que las condiciones climáticas son favorables para la proliferación del mosquito que transmite esta enfermedad.

En ese marco, el jueves 17 de abril se llevaron adelante tareas específicas en el cementerio Virgen del Carmen de la ciudad capital, como parte de un operativo que continuará en la próxima semana en el cementerio San Antonio.

El jefe del Departamento de Vectores y Zoonosis de la cartera sanitaria, el veterinario Alejandro Romero, explicó que “esta actividad forma parte de las acciones de control que diariamente hacen las brigadas sanitarias y que se vienen llevando a cabo para prevenir el dengue en toda la provincia”.

En dicha jornada, el trabajo estuvo centrado en la eliminación de potenciales criaderos demosquitos para lo cual, los brigadistas efectuaron el control de focos, es decir, la identificación y eliminación de recipientes que puedan acumular agua, donde el mosquito puede poner sus huevos, que luego evolucionan al estado de larva y finalmente, a la etapa de adultos con alas que pueden transmitir el virus cuando pican.

El funcionario especificó que, en los cementerios, estos elementos son principalmente los floreros. Por ello, desde la cartera sanitaria “se recomienda a la comunidad evitar la colocación de floreros con agua y optar por flores artificiales”, recalcó. Y agregó que se sumaron también fumigaciones con motomochilas manuales, destinadas al control de mosquitos adultos.

Asimismo, remarcó que, si bien las brigadas sanitarias realizan un arduo trabajo diario, que incluye recorridas planificadas por los distintos barrios de la capital formoseña, con visitas casa por casa, en estos días las acciones se ven intensificadas debido a las lluvias persistentes y los altos niveles de humedad, condiciones ambientales que favorecen la reproducción del mosquito transmisor del dengue.

Y detalló que en cada domicilio se desarrollan tareas integrales que abarcan fumigación, descacharrizado, concientización de los vecinos y demostraciones prácticas sobre cómo eliminar posibles criaderos e instrucciones sobre las otras medidas preventivas fundamentales.

Para cerrar, valoró que cada una de las actividades delineadas es la continuidad de una política sanitaria activa, implementada por el Gobierno provincial para priorizar la prevención y el cuidado de la salud de toda la población formoseña.



