Más de 230 dosis fueron aplicadas en una jornada de vacunación en Casas de la Solidaridad de la ciudad de Formosa

La actividad se concretó este martes 14 de abril en distintos barrios capitalinos, acercando vacunas a adultos mayores, jubilados, pensionados y otras personas que asisten habitualmente a estos espacios comunitarios.

El Gobierno de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), llevó adelante este martes 14 de abril una jornada de vacunación en distintas Casas de la Solidaridad de la ciudad capital, en el marco de la estrategia sanitaria de inmunización que impulsa en todo el territorio provincial. En total, se aplicaron 233 dosis.

Las acciones se desarrollaron en las Casas de la Solidaridad de los barrios Obrero, Lote 4, Salvador Gurrieri, Guadalupe, Juan Domingo Perón, Eva Perón y San Juan Bautista, con la intervención de efectores sanitarios de cada zona, que trabajaron de manera articulada para acercar las vacunas a quienes concurren cotidianamente a esos espacios.

En ese marco, el jefe del Departamento de Inmunizaciones, el licenciado Julio Arroyo, destacó que “estas acciones permiten fortalecer las coberturas y acercar la vacunación a la comunidad, especialmente a quienes más lo necesitan, evitando traslados y facilitando el acceso oportuno”.

Asimismo, subrayó que “sostener estas estrategias territoriales son clave para seguir previniendo enfermedades y promover el cuidado de la salud, sobre todo en grupos que requieren un seguimiento más cercano”.

Durante la jornada se aplicaron vacunas antigripales, contra el neumococo, hepatitis B, doble bacteriana y COVID-19, según la necesidad de cada persona y de acuerdo con los lineamientos establecidos para cada grupo.

Desde el MDH recordaron que las vacunas son gratuitas y están disponibles en los centros de salud y hospitales de toda la provincia, por lo que insistieron en la importancia de mantener los esquemas completos y al día para seguir protegiendo la salud de la comunidad.



